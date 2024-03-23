Sapık Sucu Metin Şenay’ın İstismar Ettiği Akrabası Çocuk ile Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul’da su dükkanı işleten ve dükkanda ses yalıtımlı odada mahallenin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Metin Şenay’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şenay’ın istismar ettiği akrabası 13 yaşındaki M.Ö. ile gittiği piknikten görüntüler paylaşıldı.