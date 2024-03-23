Sapık Sucu Metin Şenay’ın İstismar Ettiği Akrabası Çocuk ile Görüntüleri Ortaya Çıktı
Sapık Sucu Metin Şenay’ın İstismar Ettiği Akrabası Çocuk ile Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul’da su dükkanı işleten ve dükkanda ses yalıtımlı odada mahallenin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan Metin Şenay’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şenay’ın istismar ettiği akrabası 13 yaşındaki M.Ö. ile gittiği piknikten görüntüler paylaşıldı.
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İstanbul Bağcılar’da su dükkanı bulunan Metin Şenay’ın, mahalledeki çocuklara yıllarca süren istismarı kan dondurmuştu.
Sapık sucu Şenay, dükkanda oluşturduğu ses geçirmek odada çocukları istismar etmiş ve görüntülerini çekmişti.
Metin Şenay’ın, eşinin yeğenleri olan 13 yaşındaki M.Ö. ile 14 yaşındaki E.Ö.’yü 2019 ile 2023 yılları arasında eşzamanlı olarak istismar ettiği ortaya çıkmıştı.
Halk TV’den Seyhan Avşar, Metin Şenay’ın, ailecek gittileri bir piknikte istismar ettiği 13 M.Ö. ile videosunu yayınladı.
Metin Şenay'ın görüntüleri 👇
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😡😡😡😡şu iğrenç insan bozuntusunu gördükçe deliriyorum ya öldürün yaşamasın nefes almasın