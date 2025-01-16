Şanlıurfa ve Ardahan Arasındaki Sıcaklık Farkı 82 Derece Oldu
Şanlıurfa ve Ardahan Arasındaki Sıcaklık Farkı 82 Derece Oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yılın sıcaklık rekorlarını açıkladı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi 20 Haziran 2024’te 47.8 dereceyi görerek senenin rekorunu kırdı. En soğuk gün ise 29 Şubat 2024’te Ardahan’ın Göle ilçesinde görüldü. Göle’de soğukluk eksi 34.2 dereceyi gördü. Böylece iki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında rekor sıcaklık ve rekor soğukluğun görüldüğü kentleri açıkladı.
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Geçen senenin sıcaklık rekorunu kıran kent Şanlıurfa oldu. Ceylanpınar ilçesi 20 Haziran 2024 tarihinde termometrelerin 47.8 dereceyi görmesiyle rekor kırdı.
Soğukluk rekoru ise Ardahan’da kırıldı. 29 Şubat 2024’te Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 34.3 dereceyi gördü. Böylece Aradan ve Şanlıurfa arasındaki sıcaklık farkı 82 dereceye ulaşarak rekor kırdı.
En yüksek kar kalınlığı 247 santimetre ile Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde gerçekleşti.
Adana’da deniz suyu sıcaklığı 32.9 dereceye ulaştı.
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En çok yağmur 13 Şubat’ta Antalya’ya düştü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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