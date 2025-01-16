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Şanlıurfa ve Ardahan Arasındaki Sıcaklık Farkı 82 Derece Oldu

Şanlıurfa ve Ardahan Arasındaki Sıcaklık Farkı 82 Derece Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 11:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen yılın sıcaklık rekorlarını açıkladı. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi 20 Haziran 2024’te 47.8 dereceyi görerek senenin rekorunu kırdı. En soğuk gün ise 29 Şubat 2024’te Ardahan’ın Göle ilçesinde görüldü. Göle’de soğukluk eksi 34.2 dereceyi gördü. Böylece iki kent arasındaki sıcaklık farkı 82 derece oldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında rekor sıcaklık ve rekor soğukluğun görüldüğü kentleri açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılında rekor sıcaklık ve rekor soğukluğun görüldüğü kentleri açıkladı.

Geçen senenin sıcaklık rekorunu kıran kent Şanlıurfa oldu. Ceylanpınar ilçesi 20 Haziran 2024 tarihinde termometrelerin 47.8 dereceyi görmesiyle rekor kırdı.

Geçen senenin sıcaklık rekorunu kıran kent Şanlıurfa oldu. Ceylanpınar ilçesi 20 Haziran 2024 tarihinde termometrelerin 47.8 dereceyi görmesiyle rekor kırdı.

Soğukluk rekoru ise Ardahan’da kırıldı. 29 Şubat 2024’te Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 34.3 dereceyi gördü. Böylece Aradan ve Şanlıurfa arasındaki sıcaklık farkı 82 dereceye ulaşarak rekor kırdı.

Soğukluk rekoru ise Ardahan’da kırıldı. 29 Şubat 2024’te Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 34.3 dereceyi gördü. Böylece Aradan ve Şanlıurfa arasındaki sıcaklık farkı 82 dereceye ulaşarak rekor kırdı.

En yüksek kar kalınlığı 247 santimetre ile Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde gerçekleşti.

En yüksek kar kalınlığı 247 santimetre ile Van’ın Bahçesaray ilçesi Karabet Tepesi’nde gerçekleşti.

Rüzgarın en hızlı estiği gün ise 28 Aralık oldu ve Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Burnu’nda meydana geldi. Rüzgarın saatteki hızı 153.4 kilometre oldu.

Adana’da deniz suyu sıcaklığı 32.9 dereceye ulaştı.

Adana’da deniz suyu sıcaklığı 32.9 dereceye ulaştı.

En yüksek deniz suyu sıcaklığı 15 Ağustos 2024’te 32.9 dereceye ulaşarak Adana’da görüldü.

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En çok yağmur 13 Şubat’ta Antalya’ya düştü.

En çok yağmur 13 Şubat’ta Antalya’ya düştü.

Antalya’nın Kepez ilçesinde 13 Şubat 2024’te yağış rekoru kırıldı. Kepez ilçesinde bir günde metrekareye 297,7 kilogram yağış düştü.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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