Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Seçim Paketlerinde Depremzede Yardımlarını Dağıttığı İddia Edildi

Yerel seçimlerin yaklaşması belediye başkanları ve başkan adaylarının hediyelerini, yardımlarını, icraat ve vaatlerini yoğunlaştırdı. Tüm belediyeler seçmenlere bazen ufak bazen büyük yardımlarda bulunuyor. Bunlardan birisi de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da bomba bir iddiada bulundu. Seçim kampanyası için dağıtılan bazı ürünlerde UNICEF etiketleri vardı ve bu etiketli ürünlerin 6 Şubat Depremleri'nin ardından gelen yardım ürünleri olduğu öne sürüldü.