Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Seçim Paketlerinde Depremzede Yardımlarını Dağıttığı İddia Edildi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Seçim Paketlerinde Depremzede Yardımlarını Dağıttığı İddia Edildi
Yerel seçimlerin yaklaşması belediye başkanları ve başkan adaylarının hediyelerini, yardımlarını, icraat ve vaatlerini yoğunlaştırdı. Tüm belediyeler seçmenlere bazen ufak bazen büyük yardımlarda bulunuyor. Bunlardan birisi de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi. CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal da bomba bir iddiada bulundu. Seçim kampanyası için dağıtılan bazı ürünlerde UNICEF etiketleri vardı ve bu etiketli ürünlerin 6 Şubat Depremleri'nin ardından gelen yardım ürünleri olduğu öne sürüldü.
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Seçim çalışmaları için seçildiği il Şanlıurfa'da bulunan Tanal sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.
Yardım olarak gelen battaniyenin üretim tarihi ise depremlerin yaşandığı Şubat 2023 tarihi.
Ufak bir araştırma yaptığımızda bu battaniyelerin UNICEF'in sitesinde de satıldığı görülmekte.
İddialara Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.
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