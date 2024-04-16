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Sancaktepe Belediyesi’ndeki Jakuzi İddiası: Başkan Belediyedeki Duşları Gösterdi

Sancaktepe Belediyesi’ndeki Jakuzi İddiası: Başkan Belediyedeki Duşları Gösterdi

Sancaktepe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 12:12

Yerel seçimlerden AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nde başkana özel jakuzi olduğu iddia edilmiş ancak haber İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı. Yeni belediye başkanı Alper Yeğin, Sözcü TV kameralarına belediye binasında olan duşları gösterdi.

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Yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerden biri de İstanbul’un Sancaktepe Belediyesi olmuştu.

Yerel seçimlerde AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerden biri de İstanbul’un Sancaktepe Belediyesi olmuştu.

Seçimden hemen sonra belediyede başkana özel jakuzi olduğu iddia edilmiş ancak İletişim Başkanlığı iddiaları yalanlamıştı.

Seçimden hemen sonra belediyede başkana özel jakuzi olduğu iddia edilmiş ancak İletişim Başkanlığı iddiaları yalanlamıştı.

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Sözcü TV’den İsmail Saymaz, yeni belediye başkanı Alper Yeğin ile birlikte belediyede bulunan duşları gezdi.

Sözcü TV’den İsmail Saymaz, yeni belediye başkanı Alper Yeğin ile birlikte belediyede bulunan duşları gezdi.

Başkan Yeğin, başkanlık katındaki banyoların yanı sıra 8 tane olan belediye yardımcıları için de özel banyo olduğunu ifade etti.

Başkan Yeğin, başkanlık katındaki banyoların yanı sıra 8 tane olan belediye yardımcıları için de özel banyo olduğunu ifade etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediyede tüm paranın harcandığını ve maaş ödemesini zorla yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediyede tüm paranın harcandığını ve maaş ödemesini zorla yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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İşte Sancaktepe Belediyesi’ndeki duşların görüntüleri 👇

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