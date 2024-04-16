Sancaktepe Belediyesi’ndeki Jakuzi İddiası: Başkan Belediyedeki Duşları Gösterdi

Yerel seçimlerden AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nde başkana özel jakuzi olduğu iddia edilmiş ancak haber İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı. Yeni belediye başkanı Alper Yeğin, Sözcü TV kameralarına belediye binasında olan duşları gösterdi.