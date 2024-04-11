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Sanat Müzesinin Duvarlarını Delmiş! Galeride Gizlice Eserlerini Sergileyen Çalışan İşten Çıkarıldı

Sanat Müzesinin Duvarlarını Delmiş! Galeride Gizlice Eserlerini Sergileyen Çalışan İşten Çıkarıldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.04.2024 - 10:54

Avrupa'nın en büyük modern sanat galerilerinden biri olan Pinakothek der Moderne'de bir çalışan kendi eserlerini sergileyebilmek için duvarları deldi. 51 yaşındaki çalışanın eserlerini gizlice sergilendiği anlaşılınca işten çıkarıldı. 

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Almanya Münih'teki modern sanat müzesi  Pinakothek der Moderne'nin 51 yaşındaki çalışanı, eserini asmak için duvarda iki delik açtı.

BBC'de yer alan habere göre, 60 x120 cm büyüklüğündeki eserini galeride sergilendiği anlaşılması sonrası personelin işine son verilirken, galeriye girmesi de yasaklandı.

BBC'de yer alan habere göre, 60 x120 cm büyüklüğündeki eserini galeride sergilendiği anlaşılması sonrası personelin işine son verilirken, galeriye girmesi de yasaklandı.

Yerel kaynaklar kendisini 'serbest sanatçı' olarak tanımlayan personelin tanınmak için böyle bir şey yaptığını aktardı. Pinakothek der Moderne galerisinde, Pablo Picasso, Max Ernest ve Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri de bulunuyor.

Yerel kaynaklar kendisini 'serbest sanatçı' olarak tanımlayan personelin tanınmak için böyle bir şey yaptığını aktardı. Pinakothek der Moderne galerisinde, Pablo Picasso, Max Ernest ve Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri de bulunuyor.
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Art Ankara

Adamın işlerini de koysaydınız merak ettim :)

Tribal Turk

Zamanında istanbul bienalinde de benzer şeyler yapılmıştı. Takdir ettim

c.ysfalbs

Avrupa'nın hanzosu 😂