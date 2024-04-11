Sanat Müzesinin Duvarlarını Delmiş! Galeride Gizlice Eserlerini Sergileyen Çalışan İşten Çıkarıldı
Sanat Müzesinin Duvarlarını Delmiş! Galeride Gizlice Eserlerini Sergileyen Çalışan İşten Çıkarıldı
Avrupa'nın en büyük modern sanat galerilerinden biri olan Pinakothek der Moderne'de bir çalışan kendi eserlerini sergileyebilmek için duvarları deldi. 51 yaşındaki çalışanın eserlerini gizlice sergilendiği anlaşılınca işten çıkarıldı.
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BBC'de yer alan habere göre, 60 x120 cm büyüklüğündeki eserini galeride sergilendiği anlaşılması sonrası personelin işine son verilirken, galeriye girmesi de yasaklandı.
Yerel kaynaklar kendisini 'serbest sanatçı' olarak tanımlayan personelin tanınmak için böyle bir şey yaptığını aktardı. Pinakothek der Moderne galerisinde, Pablo Picasso, Max Ernest ve Salvador Dali gibi sanatçıların eserleri de bulunuyor.
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Adamın işlerini de koysaydınız merak ettim :)
Zamanında istanbul bienalinde de benzer şeyler yapılmıştı. Takdir ettim
Avrupa'nın hanzosu 😂