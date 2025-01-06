Sanal Büyücülerin Tuzağına Düşen İş Kadını Binlerce Lira Dolandırıldı
Sanal Büyücülerin Tuzağına Düşen İş Kadını Binlerce Lira Dolandırıldı
Sosyal medya dolandırıcılarının ardı arkası kesilmiyor. Sabah'tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre, bu kez bir iş kadını yaşdığı kötü olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istedi. Sosyal medyada gördüğü 'tüm dertleriniz için ulaşın' paylaşımı yapan hesaba ulaştı. Sanal büyücünün dolandırıcı çıkmasıyla iş kadını, binlerce lirasından oldu.
Kaynak: Sabah / Arzu Kaya
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Her şey, iş kadını Sibel G. yaşadığı olumsuz durumlardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istemesiyle başladı.
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Medyum Ömer Hoca'nın hesabında "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp'tan ulaşın" yazıyordu.
Daha önce de farklı kişilere adak kurban kestiren kadın, bu paylaşımlara inanarak Ömer isimli şahsın hesabına ödemeler yaptı.
Ömer isimli şahısın ardından bir de Mustafa isimli kişi çıktı. Bu kişi de kendisini adakçı olarak tanıtıp Ömer'in kendisine ödeme yapmadığını iddia etti. Toplam istediği para ise 86 bin liraydı.
Sibel G. bu kişilere toplamda 127 bin lira ödeme yaptı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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