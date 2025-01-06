onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sanal Büyücülerin Tuzağına Düşen İş Kadını Binlerce Lira Dolandırıldı

Sanal Büyücülerin Tuzağına Düşen İş Kadını Binlerce Lira Dolandırıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.01.2025 - 17:08

Sosyal medya dolandırıcılarının ardı arkası kesilmiyor. Sabah'tan Arzu Kaya'nın aktardığına göre, bu kez bir iş kadını yaşdığı kötü olaylardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istedi. Sosyal medyada gördüğü 'tüm dertleriniz için ulaşın' paylaşımı yapan hesaba ulaştı. Sanal büyücünün dolandırıcı çıkmasıyla iş kadını, binlerce lirasından oldu. 

Kaynak: Sabah / Arzu Kaya

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey, iş kadını Sibel G. yaşadığı olumsuz durumlardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istemesiyle başladı.

Her şey, iş kadını Sibel G. yaşadığı olumsuz durumlardan kurtulmak için adak kurbanı kestirmek istemesiyle başladı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın aktardığı habere göre, işlerini düzeltmek isteyen yönetici, sosyal medyada 'Medyum Ömer hoca' ismiyle hesap açmış biriyle iletişime geçti.

Medyum Ömer Hoca'nın hesabında "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp'tan ulaşın" yazıyordu.

Medyum Ömer Hoca'nın hesabında "Normal yolla üstesinden gelemediğiniz tüm dertlerimiz için ulaşın. İşlemler sonuç garantilidir. Randevu için WhatsApp'tan ulaşın" yazıyordu.

Fakat Ömer Hoca, sadece bir dolandırıcıydı. Bu sosyal medya hesabında, Arapça yazıların yer aldığı büyü notları, mezarlıkta yanan mumlar, çivilenmiş bez bebekler, farklı büyülere ait itemler ve müşterilerin 'memnuniyetine' dair paylaşımlar yer alıyordu.

Daha önce de farklı kişilere adak kurban kestiren kadın, bu paylaşımlara inanarak Ömer isimli şahsın hesabına ödemeler yaptı.

Daha önce de farklı kişilere adak kurban kestiren kadın, bu paylaşımlara inanarak Ömer isimli şahsın hesabına ödemeler yaptı.

Ömer isimli kişi, adak kurbanın kesildiği anlara ait görüntüler gönderip 'Tamamdır Allah kabul etsin' dedi. Fakat ilerleyen günlerde, bu kişi 'Allah'ın izniyle güzel sonuçlar alacağız. Büyük kesmek zorunda kaldık, aynı hesaba para gönderirsin. 46 bin lira borcumuz kaldı' diyerek yeniden para istedi.

Ömer isimli şahısın ardından bir de Mustafa isimli kişi çıktı. Bu kişi de kendisini adakçı olarak tanıtıp Ömer'in kendisine ödeme yapmadığını iddia etti. Toplam istediği para ise 86 bin liraydı.

Ömer isimli şahısın ardından bir de Mustafa isimli kişi çıktı. Bu kişi de kendisini adakçı olarak tanıtıp Ömer'in kendisine ödeme yapmadığını iddia etti. Toplam istediği para ise 86 bin liraydı.

Adakçı, Ömer'in kendisini dolandırdığını söyledi. Mahçup hisseden kadın, bu kişiye de 20 bin lira gönderdi.

Fakat bununla bitmedi. Adakçı, kadının telefonunu hacklediğini, eski eşine mesaj attığını söyledi. Evini bildiğini söyleyen adam, daha fazla para isteğinde bulundu.

Sibel G. bu kişilere toplamda 127 bin lira ödeme yaptı.

Sibel G. bu kişilere toplamda 127 bin lira ödeme yaptı.

4 adak kestiren kadın, bu adak kurbanların parasını gönderdi. Ancak adakçılar daha fazla para istediğinde, kadın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Savcılık, kendilerini adakçı olarak tanıtan kişilerin telefon numaralarını incelediğinde patates hat olarak bilinen, kullanılan kişiye ait olmayan açık hatlar üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.

Üstelik para gönderilen hesaplar da adakçılara ait değildi. IBAN ve telefon numarası üzerinden adakçılara ulaşılamadı.

 Savcılık, bu tarz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın