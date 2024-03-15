Samsung, Yeni Akıllı Yüzük Modeli Galaxy Ring için Yoğun Bir Talep Bekliyor!
Samsung, Yeni Akıllı Yüzük Modeli Galaxy Ring için Yoğun Bir Talep Bekliyor!
Kaynak: https://www.sammobile.com/news/samsun...
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda ilk kez sergilediği 'Galaxy Ring' isimli yeni akıllı yüzük modelinin satış sürecinde yoğun bir talep bekleniyor. 👇
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Samsung'un ilk kez geçtiğimiz haftalarda düzenlenen MWC 2024’te gün yüzüne çıkardığı yeni akıllı yüzük modeli Galaxy Ring hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklar, Güney Koreli teknoloji devinin yeni cihaz için oldukça umutlu olduğunu ve projenin finansal anlamda önemli bir başarıya imza atacağına inandığını öne sürüyor.
Öyle ki yakın zamanda yayımlanan yeni raporlar, Samsung’un yalnızca Galaxy Ring lansmanı için yarım milyon adet cihaz ürettiğini bildiriyor.
Sektör analistlerine göre, Ağustos 2024'te resmi olarak satışa çıkması beklenen yeni Galaxy Ring, sadece ilk etapta 400 bin adet gibi devasa bir satış rakamına ulaşabilir.
Yeni akıllı yüzük için tahmin edilen yoğun talep beklentisinin temelinde ise cihazın sahip olacağı güçlü özelliklerin bulunduğunu söylemek mümkün.
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İddialara göre, Galaxy Ring sağlık odaklı sensörleri sayesinde kalp atış hızını, SpO2'yi, günlük atılan adımları, egzersizleri ve uyku düzenini takip edebilecek ve elde ettiği verileri kullanıcının telefonuna aktarabilecek.
5 ila 9 güne kadar pil ömrü sunması beklenen akıllı yüzük, batarya seçeneklerine göre 2,3 gram ila 2,9 gram ağırlığındaki modeller ile raflarda boy gösterecek.
Ek olarak üç farklı renk ve boyut seçeneği ile sunulacağı tahmin edilen Galaxy Ring'in 100 ila 200 dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olması bekleniyor.
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