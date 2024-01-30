Samsung, Dünyanın En Yüksek Veri Yoğunluğuna Sahip NAND Flaş Belleğini Yakında Piyasaya Sürecek

Bilmeyenler için, piyasadaki birçok QLC SSD modeli mevcut performanslarını arttırmak amacıyla kapasitelerinin %25'ine kadar sahte bir SLC önbellek kullanıyor. Söz konusu önbelleğin kapasitesi dolduğunda ise yazma hızı genellikle 100-300 MB/s'ye kadar düşüyor.