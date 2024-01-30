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Samsung, Dünyanın En Yüksek Veri Yoğunluğuna Sahip NAND Flaş Belleğini Yakında Piyasaya Sürecek

Samsung, Dünyanın En Yüksek Veri Yoğunluğuna Sahip NAND Flaş Belleğini Yakında Piyasaya Sürecek

Samsung
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 13:48

Samsung, oldukça yüksek veri yoğunluğa sahip yeni nesil NAND flash belleğini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.👇

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Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda flash bellek dünyasında çığır açacak yeni bir teknolojiyi duyurmaya hazırlanıyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yakın zamanda flash bellek dünyasında çığır açacak yeni bir teknolojiyi duyurmaya hazırlanıyor.

Ünlü şirket, oldukça yüksek veri işleme kapasitesine sahip yeni nesil QLC NAND flash bellek işlemcisini yakında piyasaya sürecek.

Ünlü şirket, oldukça yüksek veri işleme kapasitesine sahip yeni nesil QLC NAND flash bellek işlemcisini yakında piyasaya sürecek.

Firmanın 280 katmanlı yeni yonga modeli, 28,5 Gb/mm2 veri yoğunluğuyla sektördeki en yoğun flash bellek unvanını elde edecek.

Firmanın 280 katmanlı yeni yonga modeli, 28,5 Gb/mm2 veri yoğunluğuyla sektördeki en yoğun flash bellek unvanını elde edecek.

Yeni model, şu anda piyasadaki en yoğun flash bellek olan YMTC imzalı 232L QLC NAND modeline kıyasla %40 daha fazla veri yoğunluğuna sahip olacak.

Samsung imzalı yeni flash bellek işlemcisi, yüksek veri yoğunluğunun yanında 3,2 Gbps aktarım hızıyla bu alanda da rakiplerinden geri kalmayacak.

Samsung imzalı yeni flash bellek işlemcisi, yüksek veri yoğunluğunun yanında 3,2 Gbps aktarım hızıyla bu alanda da rakiplerinden geri kalmayacak.

Analistlere göre, performans verimliliği için kapasitesinin yüzde 25'ini kadar sahte önbelleklere ayıran günümüz SSD modelleri, firmanın yeni teknolojisi ile birlikte adeta çağ atlayabilir.

Analistlere göre, performans verimliliği için kapasitesinin yüzde 25'ini kadar sahte önbelleklere ayıran günümüz SSD modelleri, firmanın yeni teknolojisi ile birlikte adeta çağ atlayabilir.

Bilmeyenler için, piyasadaki birçok QLC SSD modeli mevcut performanslarını arttırmak amacıyla kapasitelerinin %25'ine kadar sahte bir SLC önbellek kullanıyor. Söz konusu önbelleğin kapasitesi dolduğunda ise yazma hızı genellikle 100-300 MB/s'ye kadar düşüyor.

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Öyle ki, Samsung'un yeni flash bellek yongasına sahip yeni SSD'lerin, yüksek performans ile beraber 8 TB'ın üzerinde depolama sunabileceğine inanılıyor.

Öyle ki, Samsung'un yeni flash bellek yongasına sahip yeni SSD'lerin, yüksek performans ile beraber 8 TB'ın üzerinde depolama sunabileceğine inanılıyor.

Teknoloji devinin geliştirdiği yeni V9 NAND flash bellek modelinin 2024'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Teknoloji devinin geliştirdiği yeni V9 NAND flash bellek modelinin 2024'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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