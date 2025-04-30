onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Samsun'daki Heyelan Felaketinde Benzin İstasyonunun Sahibinin İfadesi Herkesi Şoke Etti!

Samsun'daki Heyelan Felaketinde Benzin İstasyonunun Sahibinin İfadesi Herkesi Şoke Etti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2025 - 15:07

Samsun'da baba ve kızlarının öldüğü heyelana ilişkin olarak akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ifadesinde 'İstinat duvarına gerek duymadık' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Samsun’da bir aileyi paramparça eden heyelan felaketinde akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin ifadesi duyanları adeta şoke etti.

Samsun’da bir aileyi paramparça eden heyelan felaketinde akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin ifadesi duyanları adeta şoke etti.

Samsun’un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya’nın (7) yaşamını yitirdiği anne Çiğdem Kaya'nın (31) yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin (80) ifadesi ortaya çıktı. 

Gedikli ifadesinde, “İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık” dedi.

Samsun’da ne olmuştu?

Samsun’da ne olmuştu?

Olay, 27 Nisan akşam saatlerinde Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan oto yıkama bölümünde meydana geldi.

Adem Kaya, istasyonun oto yıkama bölümünde 34 K 5396 plakalı otomobilini yıkadığı sırada bitişikteki yamaçta heyelan meydana geldi. Kaya ile eşi Çiğdem Kaya ve kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya enkazın altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarını başlatan ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya’yı yaralı kurtardı. Hastaneye sevk edilen Çiğdem Kaya’nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın