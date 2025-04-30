Samsun'daki Heyelan Felaketinde Benzin İstasyonunun Sahibinin İfadesi Herkesi Şoke Etti!

Samsun’un Canik ilçesinde otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya’nın (7) yaşamını yitirdiği anne Çiğdem Kaya'nın (31) yaralandığı heyelana ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli’nin (80) ifadesi ortaya çıktı.

Gedikli ifadesinde, “İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık” dedi.