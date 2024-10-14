Samsun’da Jandarma Baskını 14 ve 17 Yaşındaki Çocukların Düğününü Ortaya Çıkardı!
Samsun’da Jandarma Baskını 14 ve 17 Yaşındaki Çocukların Düğününü Ortaya Çıkardı!
Samsun’un Bafra ilçesinde skandal bir olay meydana geldi. Bir düğünü denetleyen jandarma ekipleri ‘gelinin’ reşit olmadığını ve 14 yaşında olduğunu tespit etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Skandal olay Samsun’un Bafra ilçesinde meydana geldi. Dededağı Mahallesi’nde bir düğün jandarma ekipleri tarafından denetlendi.
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Denetleme sonucunda ‘gelinin’ 14 yaşında; ‘damadın’ ise 17 yaşında olduğu tespit edildi. 14 yaşındaki çocuk İ.G. koruma altına alındı.
Kız çocuğunun annesi G.G, babası İ.G; 17 yaşındaki çocuk S.E.D ile birlikte annesi H.D. ve babası O.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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