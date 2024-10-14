Samsun’da Jandarma Baskını 14 ve 17 Yaşındaki Çocukların Düğününü Ortaya Çıkardı!

Samsun’un Bafra ilçesinde skandal bir olay meydana geldi. Bir düğünü denetleyen jandarma ekipleri ‘gelinin’ reşit olmadığını ve 14 yaşında olduğunu tespit etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.