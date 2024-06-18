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Sağlıklı Kalmak İçin Bugün Yapmaya Başlayabileceğiniz 15 Altın Değerinde Tavsiye

Sağlıklı Kalmak İçin Bugün Yapmaya Başlayabileceğiniz 15 Altın Değerinde Tavsiye

Aden
Aden - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 14:01

Sağlıklı olmak yaşam kalitemizi arttırdığı gibi hayata karşı bakış açımızı da değiştirir. Bugün, farklı farklı insanlardan sağlıklı kalmak için uyguladıkları 15 tavsiyeyi dinleyeceğiz. Sizin de aklınıza benzer maddeler geliyorsa bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Dikkat: Bu içerik herhangi bir tıbbi tavsiye içermez. Gerekli durumlarda doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Paketlerde gelen sahte yemekleri yemek yerine gerçek bir besin tüketmeyi dene!"

1. "Paketlerde gelen sahte yemekleri yemek yerine gerçek bir besin tüketmeyi dene!"

2. "Tükettiğin şeker miktarını kısıtla. Her yemekten sonra kola veya gazoz içmene gerek yok."

2. "Tükettiğin şeker miktarını kısıtla. Her yemekten sonra kola veya gazoz içmene gerek yok."

3. "Fit olmaya çalışmaktansa fit kalmaya çalışmak çok daha kolay."

3. "Fit olmaya çalışmaktansa fit kalmaya çalışmak çok daha kolay."

'Egzersizi asla bırakma.'

4. "Eğer doktorunuz sizi dinlemiyorsa, farklı bir doktorla konuşmayı deneyin."

4. "Eğer doktorunuz sizi dinlemiyorsa, farklı bir doktorla konuşmayı deneyin."

'Sadece bu bile hayatınızı kurtarabilir.'

5. "İşi işte bırakmaya özen göster. Hayatın işinden çok daha fazlası."

5. "İşi işte bırakmaya özen göster. Hayatın işinden çok daha fazlası."
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6. "Egzersiz sıkıcı olmak zorunda değil."

6. "Egzersiz sıkıcı olmak zorunda değil."

'30 dakikalık bir çalma listesi oluşturup kalbince dans edebilirsin.'

7. "Günde en az bir kere diş ipi kullanmaktan asla çekinme."

7. "Günde en az bir kere diş ipi kullanmaktan asla çekinme."

8. "Sabırlı olmayı unutma çünkü en güzel şeyler hep zaman ister."

9. "Uyku sağlığınız ve düzeniniz düşündüğünüzden çok daha önemli. Lütfen uykunuza dikkat edin."

9. "Uyku sağlığınız ve düzeniniz düşündüğünüzden çok daha önemli. Lütfen uykunuza dikkat edin."

10. "Sigara ve benzeri tütün içeren şeylere asla başlamamaya özen göster."

10. "Sigara ve benzeri tütün içeren şeylere asla başlamamaya özen göster."

'Başladıktan sonra bırakması çok daha zor.'

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11. "Spor salonuna gitmeyi bir alışkanlık haline getir."

'Daha iyi hissedecek, gözükecek ve yaşayacaksın.'

12. "Az bile olsa asla alkol içme."

12. "Az bile olsa asla alkol içme."

13. "Günlük esneme hareketleri yapmaktan çekinme. Yoga benzeri bir egzersiz yaparsan çok daha iyi."

13. "Günlük esneme hareketleri yapmaktan çekinme. Yoga benzeri bir egzersiz yaparsan çok daha iyi."

14. "Bütün gün oturmaktansa daha aktif bir hayat yaşamaya özen göster."

14. "Bütün gün oturmaktansa daha aktif bir hayat yaşamaya özen göster."

15. "Et ürünleri tüketmek çok önemli ve iyi ama lütfen sebze ürünlerini görmezden gelme."

15. "Et ürünleri tüketmek çok önemli ve iyi ama lütfen sebze ürünlerini görmezden gelme."

'Sağlık gerçek zenginliktir.'

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