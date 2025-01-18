Sadece Kediler Değilmiş: Antik Mısırlıların Babunlara Tapmasının Ardındaki Tarih

Antik Mısırlılar, hayvanların davranışlarını dini inançlarıyla birleştirmesiyle tanınıyordu. Güneşe yönelerek ısınan babunlar, bu açıdan büyük bir sembolik anlam kazandı. Özellikle Hamadryas babunları, Ra ve Thoth gibi tanrılarla ilişkilendirildi. Bu hayvanlar sadece dini değil, ticari açıdan da değerliydi. Peki, babunları bu kadar özel kılan neydi?

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