Sadece Kediler Değilmiş: Antik Mısırlıların Babunlara Tapmasının Ardındaki Tarih
Sadece Kediler Değilmiş: Antik Mısırlıların Babunlara Tapmasının Ardındaki Tarih
Antik Mısırlılar, hayvanların davranışlarını dini inançlarıyla birleştirmesiyle tanınıyordu. Güneşe yönelerek ısınan babunlar, bu açıdan büyük bir sembolik anlam kazandı. Özellikle Hamadryas babunları, Ra ve Thoth gibi tanrılarla ilişkilendirildi. Bu hayvanlar sadece dini değil, ticari açıdan da değerliydi. Peki, babunları bu kadar özel kılan neydi?
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Antik Mısır’da Hamadryas babunlarının kutsal kabul edilmesine dair izler, M.Ö. 3150 yılına kadar uzanıyor. Örneğin, Firavun Tutankhamun’un mezarında bulunan bir resimde, gece saatlerini temsil eden 12 babun figürü yer alıyor.
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Babunlar ayrıca Ay tanrısı Thoth’un ve Güneş tanrısı Ra’nın bir yansıması olarak görülüyordu. Hamadryas babunlarının sabahları güneşe dönerek ısınma davranışı, Mısırlılar tarafından güneşi selamlama olarak yorumlandı.
Bu hareketler, onların Ra ile doğrudan iletişim kurduğu düşüncesini güçlendirdi. Bazı metinlerde babunlar, Ra’nın "en sevilen evlatları" olarak tanımlandı.
Mısırlılar, yalnızca Hamadryas babunlarını kutsal kabul etmişti. Araştırmalar, bu türün güneşe olan bağımlılığının diğer babun türlerine göre daha fazla olduğunu gösteriyor.
Sindirim sistemlerinde bulunan özel mikroplar, sabah güneşi sayesinde aktif hale geliyor ve onların beslenme süreçlerini hızlandırıyor.
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Davranışları, onların sabahları güneşi selamlamasıyla ilgili dini inanışları güçlendirmiş olabilir. Antik metinler, bu hayvanların sabahları dans ederek Ra’ya adak sunduğunu ve onun doğuşunu duyurduğunu ifade ediyor.
Babunlar, Mısır topraklarında doğal olarak bulunmuyordu. Bu hayvanlar, Punt Krallığı olarak bilinen bir bölgeden büyük zahmetlerle ithal ediliyordu. Son araştırmalar, bölgenin modern Etiyopya, Eritre ve Somali’de bulunduğunu gösteriyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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