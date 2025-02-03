Sadece Gerçek Avrupa Tarihi Meraklılarının Full Çekebileceği Zorlayıcı Test!
Sadece Gerçek Avrupa Tarihi Meraklılarının Full Çekebileceği Zorlayıcı Test!
Tarih tutkunları için hazırlanan bu özel test, Avrupa’nın pek bilinmeyen ama önemli olaylarını konu alıyor. Sıradan bilgilerin ötesine geçen sorular kıtanın siyasi ve kültürel geçmişine dair ilginç detaylar içeriyor. Orta Çağ’dan modern döneme kadar uzanan bu test tarihi olaylara farklı bir açıdan bakma fırsatı sunuyor. Peki siz Avrupa tarihine ne kadar hakimsiniz? Cevaplarınızı verin ve bilginizi test edin!
Hazırsanız başlıyoruzzz!!!
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1. 1415 yılında Portekiz’in Kuzey Afrika’daki Ceuta’yı fethetmesi, hangi sürecin başlangıcı olarak kabul edilir?
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2. 15. yüzyılda Floransa’da etkin olan ve Botticelli, Leonardo da Vinci gibi sanatçıları himaye eden ünlü aile kimdir?
3. 1919’da kurulan ama 1933’te Nazi Partisi tarafından kaldırılan Alman hükümeti hangi isimle anılır?
4. Normanlar 1066 yılında hangi savaşta İngiltere’yi fethetti?
5. “Demir Perde” terimini siyasi anlamda ilk kez kullanan lider kimdir?
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6. 1871’de Alman Birliği’nin tamamlanmasını sağlayan ve Alman İmparatorluğu’nun ilk şansölyesi olan kişi kimdir?
7. Avrupa’daki en uzun süre devam eden hanedanlık olan Habsburg Hanedanı hangi ülkenin başına geçerek 19. yüzyılın sonuna kadar Avrupa siyasetinde etkili olmuştur?
8. Hangi Avrupa şehri 1948-1949 yılları arasında Sovyetler Birliği tarafından abluka altına alınmış ve Batılı müttefiklerin hava yolu ile destek sağladığı bir kriz yaşamıştır?
9. 30 Yıl Savaşları’nı sona erdiren ve Avrupa’daki modern devlet sisteminin temellerini atan 1648 anlaşması hangisidir
10. Hangi İngiliz hükümdar 17. yüzyılda mutlak monarşiyi yeniden kurmaya çalıştığı için 1649’da idam edilmiştir?
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11. Napolyon’un 1815’te son kez yenildiği ve Avrupa’daki hakimiyetini kesin olarak kaybettiği savaş hangisidir?
12. 1805 yılında Napolyon’un denizlerde İngiltere’ye karşı ağır bir yenilgi aldığı savaş hangisidir?
13. 1525 yılında Almanya’da köylülerin ağır vergiler ve feodal baskılara karşı isyan ettiği olayın adı nedir?
14. 19. yüzyılda Avrupa’nın en büyük sosyalist hareketlerinden biri olan Paris Komünü hangi yıl kısa süreliğine iktidara gelmiştir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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