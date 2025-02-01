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Bu Genel Kültür Testinden Sadece Bilgi Avcıları Full Çekebilecek!

Bu Genel Kültür Testinden Sadece Bilgi Avcıları Full Çekebilecek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.02.2025 - 09:01

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ama belki de hiç sorgulamadığımız bilgileri test etmeye ne dersiniz? Geniş bir yelpazede ilginç sorularla genel kültürünüzü sınayabilirsiniz. Bazı sorular düşündürecek, bazıları ise sizi şaşırtacak! Bilginize ne kadar güveniyorsunuz hadi gelin birlikte görelim. Bakalım kaç doğru yapabileceksiniz?

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1. Hangi hayvan, yaşarken kendi türünden daha çok insana zarar vermiştir?

1. Hangi hayvan, yaşarken kendi türünden daha çok insana zarar vermiştir?

2. İnsan DNA’sı ile hangi meyvenin DNA’sı %60 oranında benzerdir?

3. Tarihte “En kısa süren savaş” olarak bilinen savaş kaç dakika sürmüştür?

3. Tarihte “En kısa süren savaş” olarak bilinen savaş kaç dakika sürmüştür?

4. Hangi gezegenin bir günü, bir yılından daha uzundur?

5. Hangisi Nobel Ödülü kazanan ilk kadın bilim insanıdır?

5. Hangisi Nobel Ödülü kazanan ilk kadın bilim insanıdır?
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6. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda bulunan en büyük organdır?

6. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda bulunan en büyük organdır?

7. Hangi gaz soluduğumuz havada en yüksek orana sahiptir?

7. Hangi gaz soluduğumuz havada en yüksek orana sahiptir?

8. İlk kez bir hayvanın klonlandığını dünyaya duyuran ünlü koyunun adı neydi?

8. İlk kez bir hayvanın klonlandığını dünyaya duyuran ünlü koyunun adı neydi?

9. Dünya’nın en uzun yaşayan omurgalı hayvanı hangisidir?

9. Dünya’nın en uzun yaşayan omurgalı hayvanı hangisidir?

10. Bir insanın vücudundaki en sert madde hangisidir?

10. Bir insanın vücudundaki en sert madde hangisidir?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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