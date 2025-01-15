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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgin Var?

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgin Var?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 07:01

Cumhuriyet tarihine dair bilgilerinizi tazelemeye hazır mısınız? Atatürk’ün liderliğindeki reformlardan önemli olaylara kadar her detayı içeren bir test sizi bekliyor. Düşünmeye zorlayan bu sorularla tarihimizi bir kez daha hatırlayalım. 

Hazırsanız başlayalımmm!!!

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1. 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesinin temel nedeni nedir?

1. 1923’te Ankara’nın başkent ilan edilmesinin temel nedeni nedir?

2. 1924 Anayasası'nın diğer adı nedir?

2. 1924 Anayasası'nın diğer adı nedir?

3. Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını aldığı tarih nedir?

3. Atatürk’ün “Başöğretmen” unvanını aldığı tarih nedir?

4. Türkiye Cumhuriyeti’nde çıkarılan ilk medeni kanun hangi ülkeden uyarlanmıştır?

4. Türkiye Cumhuriyeti’nde çıkarılan ilk medeni kanun hangi ülkeden uyarlanmıştır?

5. Saltanatın kaldırılması hangi tarihte gerçekleşmiştir?

5. Saltanatın kaldırılması hangi tarihte gerçekleşmiştir?
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6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı kimdir?

6. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı kimdir?

7. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası 4. aşağıdakilerden hangisidir?

7. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası 4. aşağıdakilerden hangisidir?

8. Kabotaj Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

8. Kabotaj Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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