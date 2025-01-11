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Avrupa Tarihi Severlere Meydan Okuyoruz: Bu Testten Full Çekebilir misiniz?

Avrupa Tarihi Severlere Meydan Okuyoruz: Bu Testten Full Çekebilir misiniz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 09:01

Avrupa tarihiyle aranız nasıl? Eğer hem eğlenip hem de bilginizi sınamak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Sizler için Avrupa tarihine dair düşündürücü ve keyifli bir test hazırladık. 10 sorudan oluşan bu testte Roma İmparatorluğu’ndan Rönesans’a, Napolyon’dan Soğuk Savaş’a kadar pek çok dönemi keşfedeceksiniz. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarına birlikte yolculuk edelim ve bilginizi konuşturun!

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1. Avrupa’da Karanlık Çağ olarak adlandırılan dönem hangi olayla başlamıştır?

1. Avrupa’da Karanlık Çağ olarak adlandırılan dönem hangi olayla başlamıştır?

2. Rönesans hareketi hangi ülkede başlamıştır?

2. Rönesans hareketi hangi ülkede başlamıştır?

3. Büyük Petro lakaplı hükümdar hangi ülkeyi modernleştirme çabalarıyla tanınmıştır?

3. Büyük Petro lakaplı hükümdar hangi ülkeyi modernleştirme çabalarıyla tanınmıştır?

4. Demir Şansölye olarak bilinen Otto von Bismarck hangi ülkenin birliğini sağlamıştır?

4. Demir Şansölye olarak bilinen Otto von Bismarck hangi ülkenin birliğini sağlamıştır?

5. Magna Carta hangi ülkede imzalanmıştır?

5. Magna Carta hangi ülkede imzalanmıştır?
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6. Avrupa’da Hansa Birliği olarak bilinen ticaret birliği hangi bölgede etkili olmuştur?

6. Avrupa’da Hansa Birliği olarak bilinen ticaret birliği hangi bölgede etkili olmuştur?

7. Napolyon Bonapart’ın son yenilgisi hangi savaştadır?

7. Napolyon Bonapart’ın son yenilgisi hangi savaştadır?

8. Avrupa tarihindeki Otuz Yıl Savaşları hangi sebepten çıkmıştır?

8. Avrupa tarihindeki Otuz Yıl Savaşları hangi sebepten çıkmıştır?

9. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa’da aşağıdaki hangi lider hüküm sürmüştür?

9. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa’da aşağıdaki hangi lider hüküm sürmüştür?

10. Avrupa’nın 20. yüzyıldaki ilk totaliter lideri kimdir?

10. Avrupa’nın 20. yüzyıldaki ilk totaliter lideri kimdir?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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