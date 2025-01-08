İstanbul'a Ne Kadar Hakimsin?

İstanbul’la ilgili ne kadar bilgi sahibisin bir test edelim mi? Bu şehir tarihinden kültürüne, boğazından sokaklarına kadar sayısız güzelliğiyle herkesi büyülüyor. 13 soruluk bu eğlenceli testte İstanbul’a ne kadar hakim olduğunu göreceğiz. Sorular çok da zor değil ama dikkatli olman gerekiyor! Hadi bakalım İstanbul bilgini ölçelim.