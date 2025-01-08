İstanbul'a Ne Kadar Hakimsin?
İstanbul'a Ne Kadar Hakimsin?
İstanbul’la ilgili ne kadar bilgi sahibisin bir test edelim mi? Bu şehir tarihinden kültürüne, boğazından sokaklarına kadar sayısız güzelliğiyle herkesi büyülüyor. 13 soruluk bu eğlenceli testte İstanbul’a ne kadar hakim olduğunu göreceğiz. Sorular çok da zor değil ama dikkatli olman gerekiyor! Hadi bakalım İstanbul bilgini ölçelim.
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1. İstanbul Boğazı’nın uzunluğu yaklaşık kaç kilometredir?
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2. İstanbul’da hangi saray Osmanlı’nın son döneminde padişahların ana ikametgahı olmuştur?
3. İstanbul’un en yüksek tepesi hangisidir?
4. İstanbul’un ilk metrosu hangi semtte yapılmıştır?
5. İstanbul’un ünlü Kapalıçarşısı kaç kapılıdır?
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6. İstanbul’un en eski üniversitesi hangisidir?
7. İstanbul’un ünlü Taksim Meydanı hangi ilçede yer alır?
8. İstanbul’daki Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak bilinen cami hangisidir?
9. İstanbul’un en eski kulelerinden biri olan Beyazıt Kulesi’nin ana işlevi neydi?
10. İstanbul’un hangi ünlü semti kedi nüfusuyla meşhurdur?
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11. İstanbul’da Haliç olarak bilinen yerin diğer adı nedir?
12. İstanbul’un fethi sırasında kullanılan dev topun adı nedir?
13. İstanbul’un ünlü Pierre Loti Tepesi hangi ilçede yer alır?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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