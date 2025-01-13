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Sadece Çok Gezenlerin Full Çekebileceği Coğrafya Testi!

Sadece Çok Gezenlerin Full Çekebileceği Coğrafya Testi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 11:44

Gezmek, görmek, öğrenmek… Coğrafya bilginiz seyahat deneyimlerinizle ne kadar örtüşüyor? Size dünyayı gezip keşfetmiş olanların ancak başarabileceği zorlayıcı bir coğrafya testi hazırladık. Bu testte sadece pasaportları dolup taşanlar ve yeni yerler keşfetmeye doyamayanlar başarıyı yakalayabilecek! Cevaplarınız bakalım ne kadar dünya vatandaşı olduğunuzu gösterecek…

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1. Türkiye’nin en uzun akarsuyu hangisidir?

1. Türkiye’nin en uzun akarsuyu hangisidir?

2. Ekvator’un kuzeyinde yer alan en büyük çöl hangisidir?

2. Ekvator’un kuzeyinde yer alan en büyük çöl hangisidir?

3. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

3. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

4. Hangi ülke hem Avrupa hem Asya kıtasında yer alır?

5. Akdeniz’in en büyük adası hangisidir?

5. Akdeniz’in en büyük adası hangisidir?
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6. Peru’da bulunan ve İnka uygarlığının bir mirası olan ünlü antik şehir hangisidir?

6. Peru’da bulunan ve İnka uygarlığının bir mirası olan ünlü antik şehir hangisidir?

7. Ebro Nehri hangi ülkede bulunur?

7. Ebro Nehri hangi ülkede bulunur?

8. Atlas Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamaz?

8. Atlas Dağları aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamaz?

9. Aşağıdaki göllerden hangisi, deniz seviyesinin altında yer alır?

9. Aşağıdaki göllerden hangisi, deniz seviyesinin altında yer alır?

10. Hangi iki ülke Himalaya Dağları’nın en yüksek zirvesini paylaşmaktadır?

10. Hangi iki ülke Himalaya Dağları’nın en yüksek zirvesini paylaşmaktadır?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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