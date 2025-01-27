Bu 10 Soruluk Türk Edebiyatı Testinden Full Çekebilecek misin?
Bu 10 Soruluk Türk Edebiyatı Testinden Full Çekebilecek misin?
Edebiyat bilginizi sınamaya hazır mısınız? Türk edebiyatının en zor ve dikkat isteyen sorularıyla dolu bu 10 soruluk test sizi düşündürmeye davet ediyor. Hadi bakalım, kaç doğru yapabileceksiniz? Edebiyat tutkunları için zorlu bir meydan okuma başlıyor!
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1. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında ana karakter kimdir?
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2. Servet-i Fünûn dönemi hangi yılları kapsar?
3. Nazım Hikmet’in hangi eseri ilk epik tiyatro örneklerindendir?
4. Eylül romanı hangi yazarın eseridir ve Türk edebiyatında neden önemlidir?
5. “Halk için roman” anlayışını savunan yazarlar hangi dönemde öne çıkmıştır?
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6. Kaldırımlar şiiri hangi Türk şairine aittir?
7. Tutunamayanlar romanının karakterleri arasında hangisi yoktur?
8. Türk edebiyatında ilk köy romanı olarak kabul edilen Karabibik hangi yazara aittir?
9. Türk edebiyatında ilk hikâye örneği kabul edilen Küçük Şeyler kimin eseridir?
10. Han Duvarları şiiri hangi şaire aittir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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