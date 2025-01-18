onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Sadece Edebiyat Kurdu Olanların Full Çekebileceği Test!

Sadece Edebiyat Kurdu Olanların Full Çekebileceği Test!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.01.2025 - 07:01

Edebiyat testi bekleyenler buraya! 10 soruluk bu hem eğlenceli hem düşündürücü edebiyat testiyle zamanın nasıl geçtiğiniz anlamayacaksınız! Türk ve dünya edebiyatının en ilgi çekici köşelerine göz atmaya bilgilerinizi test etmeye hazır mısınız? Şairlerden romanlara, dönemlerden türlere kadar dolu dolu bir içerik sizi bekliyor. “Bu soru tam benlik!” diyeceğiniz sorularla hem eğlenecek hem de kendinizi sınayacaksınız. 

Hazırsanız derin bir nefes alın ve bu edebiyat yolculuğuna başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi bir mektup türünde yazılmıştır?

1. Aşağıdaki eserlerden hangisi bir mektup türünde yazılmıştır?

2. Orhan Veli Kanık’ın günlük konuşma dilini kullanarak yazdığı şiir anlayışı hangi edebiyat topluluğunun etkisiyle gelişmiştir?

2. Orhan Veli Kanık’ın günlük konuşma dilini kullanarak yazdığı şiir anlayışı hangi edebiyat topluluğunun etkisiyle gelişmiştir?

3. Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak kabul edilen eser hangisidir?

3. Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak kabul edilen eser hangisidir?

4. Don Kişot adlı eser hangi edebiyat türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir?

4. Don Kişot adlı eser hangi edebiyat türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir?

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’ya aittir?

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’ya aittir?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarından biridir?

6. Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarından biridir?

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

8. Halide Edib Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanı hangisidir?

8. Halide Edib Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanı hangisidir?

9. Mutluluk romanının yazarı kimdir?

9. Mutluluk romanının yazarı kimdir?

10. Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri hangisidir?

10. Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri hangisidir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın