Sadece Edebiyat Kurdu Olanların Full Çekebileceği Test!
Sadece Edebiyat Kurdu Olanların Full Çekebileceği Test!
Edebiyat testi bekleyenler buraya! 10 soruluk bu hem eğlenceli hem düşündürücü edebiyat testiyle zamanın nasıl geçtiğiniz anlamayacaksınız! Türk ve dünya edebiyatının en ilgi çekici köşelerine göz atmaya bilgilerinizi test etmeye hazır mısınız? Şairlerden romanlara, dönemlerden türlere kadar dolu dolu bir içerik sizi bekliyor. “Bu soru tam benlik!” diyeceğiniz sorularla hem eğlenecek hem de kendinizi sınayacaksınız.
Hazırsanız derin bir nefes alın ve bu edebiyat yolculuğuna başlayalım!
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1. Aşağıdaki eserlerden hangisi bir mektup türünde yazılmıştır?
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2. Orhan Veli Kanık’ın günlük konuşma dilini kullanarak yazdığı şiir anlayışı hangi edebiyat topluluğunun etkisiyle gelişmiştir?
3. Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olarak kabul edilen eser hangisidir?
4. Don Kişot adlı eser hangi edebiyat türünün ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir?
5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’ya aittir?
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6. Hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarından biridir?
7. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?
8. Halide Edib Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanı hangisidir?
9. Mutluluk romanının yazarı kimdir?
10. Türk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eseri hangisidir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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