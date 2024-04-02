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Sadece 4 İlçesi Bulunan Iğdır'da 4 Farklı Partinin Seçimi Kazanması Dalga Konusu Oldu

Sadece 4 İlçesi Bulunan Iğdır'da 4 Farklı Partinin Seçimi Kazanması Dalga Konusu Oldu

Yerel Seçim Goygoy Iğdır
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 15:16

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'de şaşkınlık ve heyecan yarattı. CHP sandıklardan zaferle ayrılırken iktidardaki AKP yenilgiye uğradı. İllerdeki ve ilçelerdeki değişimler de çok farklı sahnelere yol açtı. Bunlardan biri de Iğdır oldu. Gelin 4 ilçesinde 4 farklı partinin kazandığı o habere ve ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'de heyecanla takip edildi. CHP sandıklardan birinci çıkarken, 22 yıldır iktidarda olan AKP yenilgiye uğrayarak ikinci, Yeniden Refah Partisi yükselişe geçerek üçüncü oldu. İYİ Parti ise bu yerel seçimde resmen bir hezimet yaşadı.

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'de heyecanla takip edildi. CHP sandıklardan birinci çıkarken, 22 yıldır iktidarda olan AKP yenilgiye uğrayarak ikinci, Yeniden Refah Partisi yükselişe geçerek üçüncü oldu. İYİ Parti ise bu yerel seçimde resmen bir hezimet yaşadı.

CHP, büyükşehirlerde ve AKP'nin kalesi olan diğer il ve ilçelerde tarihi bir zafer kazandı. Bazı illerdeki seçim sonuçları ise görenleri şaşırttı.

CHP, büyükşehirlerde ve AKP'nin kalesi olan diğer il ve ilçelerde tarihi bir zafer kazandı. Bazı illerdeki seçim sonuçları ise görenleri şaşırttı.

Bunlardan biri de 4 ilçesi bulunan Iğdır oldu. DEM Parti'nin belediyeyi kazandığı ilin 4 ilçesinden çıkan sonuçlar çok farklıydı. Sonuçlara bakıldığında her bir ilçenin bambaşka bir partiyi kazandığı görüldü.

Bunlardan biri de 4 ilçesi bulunan Iğdır oldu. DEM Parti'nin belediyeyi kazandığı ilin 4 ilçesinden çıkan sonuçlar çok farklıydı. Sonuçlara bakıldığında her bir ilçenin bambaşka bir partiyi kazandığı görüldü.

Karakoyunlu ilçesinde MHP, Tuzluca ilçesinde CHP, Merkez'de DEM Parti ve Aralık ilçesinde AKP yerel seçimi kazandı.

Karakoyunlu ilçesinde MHP, Tuzluca ilçesinde CHP, Merkez'de DEM Parti ve Aralık ilçesinde AKP yerel seçimi kazandı.

Tabii durum böyleyken goygoy konusu da olmaya başladı. X'te @ozgunemrek adlı kullanıcı, Iğdır'ın seçim sonucunu paylaştı. Ardından birbirinden komik tepkiler geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Tabii durum böyleyken goygoy konusu da olmaya başladı. X'te @ozgunemrek adlı kullanıcı, Iğdır'ın seçim sonucunu paylaştı. Ardından birbirinden komik tepkiler geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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