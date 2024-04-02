Sadece 4 İlçesi Bulunan Iğdır'da 4 Farklı Partinin Seçimi Kazanması Dalga Konusu Oldu

31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları tüm Türkiye'de şaşkınlık ve heyecan yarattı. CHP sandıklardan zaferle ayrılırken iktidardaki AKP yenilgiye uğradı. İllerdeki ve ilçelerdeki değişimler de çok farklı sahnelere yol açtı. Bunlardan biri de Iğdır oldu. Gelin 4 ilçesinde 4 farklı partinin kazandığı o habere ve ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.