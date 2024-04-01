Gazeteci Fatih Altaylı, Seçim Özel Canlı Yayınının Rekor İzlenme Oranıyla Seçim Gecesine Damga Vurdu!
Gazeteci Fatih Altaylı, Seçim Özel Canlı Yayınının Rekor İzlenme Oranıyla Seçim Gecesine Damga Vurdu!
CHP'nin zaferle ve iktidar partisi AKP'nin yenilgiyle ayrıldığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri tüm ülkede heyecan ve merakla takip edildi. Gazeteci yazar Fatih Altaylı'nın programı seçim özel canlı yayını ile seçim akşamı ana akım medyaya fark attı. Detaylar içerikte!
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonucu Türkiye siyasetinde hepimize tarihi bir an yaşattı. CHP, 1977'den beri ilk kez sandıklardan birinci çıkarken iktidarı 22 yıldır elinde tutan AKP seçimi ikinci sırada bitirdi.
Tüm Türkiye seçim sonuçlarını büyük bir heyecanla takip etti. Sandıktan hangi partinin zaferle çıkacağını merak eden izleyiciler ulusal televizyon kanallarına, internet kanallarına ve sosyal medyaya anbean kitlendi.
Seçim sonuçlarının en çok izlendiği yayınlardan biri de gazeteci yazar Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında siyaseti ve gündemi kendine özgü tarzıyla yorumladığı canlı yayın oldu.
Fatih Altaylı ve Özlem Gürses'in Teke Tek Seçim Özel Canlı Yayını yaklaşık 4.6 milyon izlenmeyle seçim akşamı en çok takip edilen kanal oldu.
Fatih Altaylı, kanalın bu denli çok izlenmesini Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu. Altaylı, "Ana akım dediğiniz medya artık ana akım falan değil. Bağımsız medyayı tercih edenlere saygılarımızla" notunu paylaştı.
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Altaylı'nın paylaştığı verilere buradan bakabilirsiniz:
Peki Altaylı'nın dün akşamki seçim özel canlı yayınına izleyicilerden ne yorum geldiğine hep birlikte bakalım.
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Siz Fatih Altaylı'nın seçim özel canlı yayınını nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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