Gazeteci Fatih Altaylı, Seçim Özel Canlı Yayınının Rekor İzlenme Oranıyla Seçim Gecesine Damga Vurdu!

CHP'nin zaferle ve iktidar partisi AKP'nin yenilgiyle ayrıldığı 31 Mart 2024 yerel seçimleri tüm ülkede heyecan ve merakla takip edildi. Gazeteci yazar Fatih Altaylı'nın programı seçim özel canlı yayını ile seçim akşamı ana akım medyaya fark attı. Detaylar içerikte!