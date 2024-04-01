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Belediye Başkanlığını Sadece 1 Oy Farkla AKP'ye Kaptıran CHP Adayı Sonuçlara İtiraz Edecek!

Belediye Başkanlığını Sadece 1 Oy Farkla AKP'ye Kaptıran CHP Adayı Sonuçlara İtiraz Edecek!

Yerel Seçim Seçim Haberleri Isparta
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 15:56

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçları bir bir açıklanmaya başladı. Bazı kentlerde sonuçlar kesinleşirken bazı yerlerde de itirazlar yükseldi. Bunlardan biri de sadece 1 oyla Isparta Aksu'daki seçimi kaybeden CHP adayı Mehmet Çetin'den geldi. Detaylar içerikte!

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31 Mart 2024 seçimlerinde kıran kırana bir mücadeleye tanık olduk. CHP, pek çok büyükşehirde ve ilçede sandıklarda birinci parti çıkarak tarihi bir zafere imza attı. 22 yıldır iktidarı elinde tutan AKP, ikinci sırada yer alırken Yeniden Refah Partisi üçüncülüğe yükseldi. İYİ Parti ise seçimlerde hezimete uğradı.

31 Mart 2024 seçimlerinde kıran kırana bir mücadeleye tanık olduk. CHP, pek çok büyükşehirde ve ilçede sandıklarda birinci parti çıkarak tarihi bir zafere imza attı. 22 yıldır iktidarı elinde tutan AKP, ikinci sırada yer alırken Yeniden Refah Partisi üçüncülüğe yükseldi. İYİ Parti ise seçimlerde hezimete uğradı.

Pek çok kentimizde seçim sonuçları henüz resmi olarak belli olmasa da Türkiye'nin seçim haritası şu an kırmızıya boyanmış durumda. Bazı kentlerde ise hâlâ adaylar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaya devam ediyor.

Pek çok kentimizde seçim sonuçları henüz resmi olarak belli olmasa da Türkiye'nin seçim haritası şu an kırmızıya boyanmış durumda. Bazı kentlerde ise hâlâ adaylar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmaya devam ediyor.

Onlardan biri de Isparta'nın Aksu ilçesi. Sandıkların yüzde yüz açıldığı Aksu'da 1482 seçmenden 1283'ü oy kullandı. Oyların 1206'sı ise geçerli sayıldı.

Onlardan biri de Isparta'nın Aksu ilçesi. Sandıkların yüzde yüz açıldığı Aksu'da 1482 seçmenden 1283'ü oy kullandı. Oyların 1206'sı ise geçerli sayıldı.

AKP'li aday Veli Kahraman, 516 oy olarak Aksu'da belediyeyi kazandı. CHP'li aday Mehmet Çetin ise 515 oy aldı. Dolayısıyla sadece 1 oyla Çetin seçimi kaybetmiş oldu.

AKP'li aday Veli Kahraman, 516 oy olarak Aksu'da belediyeyi kazandı. CHP'li aday Mehmet Çetin ise 515 oy aldı. Dolayısıyla sadece 1 oyla Çetin seçimi kaybetmiş oldu.

1 oyla seçimi kaybeden CHP'li aday Mehmet Çetin'in sonuçlara itiraz edeceği haberlere yansıdı. Bakalım Çetin'in itirazından sonra Aksu'da sonuçlar nasıl olacak?

1 oyla seçimi kaybeden CHP'li aday Mehmet Çetin'in sonuçlara itiraz edeceği haberlere yansıdı. Bakalım Çetin'in itirazından sonra Aksu'da sonuçlar nasıl olacak?

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