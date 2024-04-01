Belediye Başkanlığını Sadece 1 Oy Farkla AKP'ye Kaptıran CHP Adayı Sonuçlara İtiraz Edecek!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçları bir bir açıklanmaya başladı. Bazı kentlerde sonuçlar kesinleşirken bazı yerlerde de itirazlar yükseldi. Bunlardan biri de sadece 1 oyla Isparta Aksu'daki seçimi kaybeden CHP adayı Mehmet Çetin'den geldi. Detaylar içerikte!