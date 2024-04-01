Adıyaman'da Sürpriz Bir Zafere İmza Atan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Seçimi Nasıl Kazandığını Anlattı

“Gençlerin ve kadınların büyük desteğini aldım ben. Bütün parti tabanlarının büyük desteği var. Hiçbir odakla, hiçbir kesimle temasım da talebim de olmadı. Halkın en büyük güç olduğuna inandım. Bu felsefeyle gittik. Meselenin bir memleket meselesi olduğunu söyledik. Kampanyada bu başarıyı getirdi. Cumhur ittifakı, AKP-MHP birlikte girdi Adıyaman’da. Diğer partilerin tamamı da aday çıkardı. Buna rağmen kenetlenme oldu ve biz kazandık” sözlerini dile getirdi.