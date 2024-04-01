Adıyaman'da Sürpriz Bir Zafere İmza Atan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Seçimi Nasıl Kazandığını Anlattı
Adıyaman'da Sürpriz Bir Zafere İmza Atan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Seçimi Nasıl Kazandığını Anlattı
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP birçok kenti alarak tarihi bir zafere imza attı. AKP'nin kalesi olarak bilinen ya da oy yoğunluğunun çok olduğu illerde CHP başkanlıkları kazandı. Ancak tüm Türkiye'yi şaşırtan sandık sonuçları AKP'nin en büyük destekçisi Adıyaman'dan geldi. Adıyaman'da tarihi bir zafere imza atan Abdurrahman Tutdere ise konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarihi bir zafere imza attı. Ancak CHP'nin en dikkat çekici ve şaşırtıcı galibiyetlerinden biri Adıyaman'da yaşandı.
AKP'nin kalesi olarak nitelendirilen Adıyaman'da CHP adayı Abdurrahman Tutdere, 51 bin 299 oy alarak AKP'nin adayı Ziya Polat’ı geride bıraktı. Böylece CHP, 47 yıl sonra Adıyaman Belediyesi'nin yönetimini kazanmış oldu.
T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, seçimi nasıl kazandığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Adıyaman'da tarihi bir zafere imza atan Abdurrahman Tutdere T24'e yaptığı açıklamada,
Daha önceki seçimlerde neler olmuştu?
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Peki Adıyaman'daki sandıklardan neden böyle bir sonuç çıktı?
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