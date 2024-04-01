Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Adıyaman'da Sürpriz Bir Zafere İmza Atan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Seçimi Nasıl Kazandığını Anlattı

Adıyaman'da Sürpriz Bir Zafere İmza Atan CHP'li Abdurrahman Tutdere, Seçimi Nasıl Kazandığını Anlattı

Yerel Seçim Seçim Haberleri Adıyaman
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 14:23

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP birçok kenti alarak tarihi bir zafere imza attı. AKP'nin kalesi olarak bilinen ya da oy yoğunluğunun çok olduğu illerde CHP başkanlıkları kazandı. Ancak tüm Türkiye'yi şaşırtan sandık sonuçları AKP'nin en büyük destekçisi Adıyaman'dan geldi. Adıyaman'da tarihi bir zafere imza atan Abdurrahman Tutdere ise konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarihi bir zafere imza attı. Ancak CHP'nin en dikkat çekici ve şaşırtıcı galibiyetlerinden biri Adıyaman'da yaşandı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP tarihi bir zafere imza attı. Ancak CHP'nin en dikkat çekici ve şaşırtıcı galibiyetlerinden biri Adıyaman'da yaşandı.

AKP'nin kalesi olarak nitelendirilen Adıyaman'da CHP adayı Abdurrahman Tutdere, 51 bin 299 oy alarak AKP'nin adayı Ziya Polat’ı geride bıraktı. Böylece CHP, 47 yıl sonra Adıyaman Belediyesi'nin yönetimini kazanmış oldu.

AKP'nin kalesi olarak nitelendirilen Adıyaman'da CHP adayı Abdurrahman Tutdere, 51 bin 299 oy alarak AKP'nin adayı Ziya Polat’ı geride bıraktı. Böylece CHP, 47 yıl sonra Adıyaman Belediyesi'nin yönetimini kazanmış oldu.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, seçimi nasıl kazandığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre belediye başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, seçimi nasıl kazandığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
www.duzcetv.com

Adıyaman'da tarihi bir zafere imza atan Abdurrahman Tutdere T24'e yaptığı açıklamada,

Adıyaman'da tarihi bir zafere imza atan Abdurrahman Tutdere T24'e yaptığı açıklamada,

“Gençlerin ve kadınların büyük desteğini aldım ben. Bütün parti tabanlarının büyük desteği var. Hiçbir odakla, hiçbir kesimle temasım da talebim de olmadı. Halkın en büyük güç olduğuna inandım. Bu felsefeyle gittik. Meselenin bir memleket meselesi olduğunu söyledik. Kampanyada bu başarıyı getirdi. Cumhur ittifakı, AKP-MHP birlikte girdi Adıyaman’da. Diğer partilerin tamamı da aday çıkardı. Buna rağmen kenetlenme oldu ve biz kazandık” sözlerini dile getirdi.

Daha önceki seçimlerde neler olmuştu?

Daha önceki seçimlerde neler olmuştu?

2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde CHP, Adıyaman'da aday çıkartmamış ve Saadet Partisi adayını desteklemişti. Ancak 2019'daki seçimde AKP'nin adayı 65 bin oy alarak kazanmıştı. 2024 yerel seçimlerine bakıldığında ise AKP'nin Adıyaman'daki oy sayısı 28 binde kaldı ve oy oranı yüzde 57 eridi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki Adıyaman'daki sandıklardan neden böyle bir sonuç çıktı?

Peki Adıyaman'daki sandıklardan neden böyle bir sonuç çıktı?

Gündemi yakından takip edenler bilir ki Adıyaman, Menzil Cemaati'nin kentteki etkinliği ile sürekli haberlere yansıyor. Adıyamanlı halk, kenti yıkıma uğratan Kahramanmaraş depremi sonrası unutulmaktan ve ilgi görememekten şikayetçiydi. Tabii ekonomik kriz, kentteki yoksulluk ve işsizlik de düşünüldüğünde Adıyaman'daki sandıklardan CHP'nin sürpriz bir şekilde zaferle çıkması iktidara çok ağır bir mesaj oldu.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?