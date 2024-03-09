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Saç Stiliyle Herkesin Diline Düşen Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Mesaj Verdi

Saç Stiliyle Herkesin Diline Düşen Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Mesaj Verdi

galatasaray
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.03.2024 - 15:47

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeni tarzıyla sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, sarıdan sonra bu kez de saçlarını pembeye boyattı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan da taraftarlarına mesaj verdi.

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Geçtiğimiz sezon saçını sarıya boyamasının ardından birçok sarı-kırmızılı taraftarı etkileyen Icardi, Rizespor maçından önce imaj değişikliğine gitti.

Geçtiğimiz sezon saçını sarıya boyamasının ardından birçok sarı-kırmızılı taraftarı etkileyen Icardi, Rizespor maçından önce imaj değişikliğine gitti.

Saçını pembeye boyatan Arjantinli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de sosyal medyada eşi Wanda Nara ile fotoğraf paylaştı.

Saçını pembeye boyatan Arjantinli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de sosyal medyada eşi Wanda Nara ile fotoğraf paylaştı.

Yeni saçlarıyla ilk kez sahaya çıkan yıldız isim, 6-2'lik galibiyetin de önüne geçti.

Yeni saçlarıyla ilk kez sahaya çıkan yıldız isim, 6-2'lik galibiyetin de önüne geçti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, taraftara "🩷🎀 𝑮𝒖̈𝒏𝒂𝒚𝒅𝒊𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒆 𝑨𝒔𝒍𝒂𝒏𝒍𝒂𝒓 🎀🩷" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, taraftara "🩷🎀 𝑮𝒖̈𝒏𝒂𝒚𝒅𝒊𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒆 𝑨𝒔𝒍𝒂𝒏𝒍𝒂𝒓 🎀🩷" dedi.

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