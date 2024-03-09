Saç Stiliyle Herkesin Diline Düşen Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Mesaj Verdi
Saç Stiliyle Herkesin Diline Düşen Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Mesaj Verdi
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeni tarzıyla sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, sarıdan sonra bu kez de saçlarını pembeye boyattı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan da taraftarlarına mesaj verdi.
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Geçtiğimiz sezon saçını sarıya boyamasının ardından birçok sarı-kırmızılı taraftarı etkileyen Icardi, Rizespor maçından önce imaj değişikliğine gitti.
Saçını pembeye boyatan Arjantinli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de sosyal medyada eşi Wanda Nara ile fotoğraf paylaştı.
Yeni saçlarıyla ilk kez sahaya çıkan yıldız isim, 6-2'lik galibiyetin de önüne geçti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Icardi, taraftara "🎀 𝑮𝒖̈𝒏𝒂𝒚𝒅𝒊𝒏 𝒑𝒆𝒎𝒃𝒆 𝑨𝒔𝒍𝒂𝒏𝒍𝒂𝒓 🎀" dedi.
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