Saç Stiliyle Herkesin Diline Düşen Mauro Icardi Galatasaray Taraftarına Mesaj Verdi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasında yeni tarzıyla sahaya çıktı. Tecrübeli golcü, sarıdan sonra bu kez de saçlarını pembeye boyattı. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan da taraftarlarına mesaj verdi.