Saç Boyasına Alerjik Reaksiyon Gösteren Adamın Kafası Balon Gibi Şişti

İngiltere'de 27 yaşındaki Ryan Briggs, saçlarını boyamaya karar verdi. Evde kendi kendine saçlarını boyayan adamın kafası, bir süre sonra kaşınmaya ve şişmeye başladı. Yüzündeki şişlikten gözü kapanan adamın boyanın içindeki bir maddeye alerjisi olduğu ortaya çıktı.

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