Saç Boyasına Alerjik Reaksiyon Gösteren Adamın Kafası Balon Gibi Şişti
Saç Boyasına Alerjik Reaksiyon Gösteren Adamın Kafası Balon Gibi Şişti
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Saçlarındaki beyazları kapatmak isteyen adamın başına korkunç bir olay geldi.
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Ertesi gün uyandığında ise kafası şişmeye başlamıştı!
Talihsiz adam doktora gittiğinde, eve gitmesi ve durumu daha da kötüleşirse yeniden gelmesi söylendi. Öyle de oldu.
Yeniden hastaneye giden Ryan'ın durumunun saç boyalarında yaygın bulunan bir madde olan PPD'den kaynaklandığı söylendi.
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Çok korkunç görünüyor gerçekten
Bir doktordada aynı şey olmuştu, doktor önce botoks yaptığını ve hemen sonra saçlarını boyattığını söyledi. Kadının gözleri kapanmış resmen, kontrol muayenes... Devamını Gör
😯 feci bir durum çok kötü gibi görünse de sıradan bir alerjik reaksiyon kullanacağı ilaçlarla kısa sürede sağlığına kavuşur