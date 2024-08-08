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Saç Boyasına Alerjik Reaksiyon Gösteren Adamın Kafası Balon Gibi Şişti

Saç Boyasına Alerjik Reaksiyon Gösteren Adamın Kafası Balon Gibi Şişti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.08.2024 - 09:53

İngiltere'de 27 yaşındaki  Ryan Briggs, saçlarını boyamaya karar verdi. Evde kendi kendine saçlarını boyayan adamın kafası, bir süre sonra kaşınmaya ve şişmeye başladı. Yüzündeki şişlikten gözü kapanan adamın boyanın içindeki bir maddeye alerjisi olduğu ortaya çıktı.

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Saçlarındaki beyazları kapatmak isteyen adamın başına korkunç bir olay geldi.

Saçlarındaki beyazları kapatmak isteyen adamın başına korkunç bir olay geldi.

27 yaşındaki Ryan Briggs, saçlarındaki beyazları kapatmak için annesinin evindeki saç boyasını kullandı. Boya yaparken kafasını biraz kaşındırdığını söyleyen Ryan, bunun normal olduğunu düşündü.

Ertesi gün uyandığında ise kafası şişmeye başlamıştı!

Ertesi gün uyandığında ise kafası şişmeye başlamıştı!

Kendisini 'Megamind' çizgifilmindeki karakterlere benzeten Ryan, aynaya bile bakmaktan korktuğunu söyledi. Ryan'ın kafası, saatler geçtikçe şişmeye devam ediyordu.

Talihsiz adam doktora gittiğinde, eve gitmesi ve durumu daha da kötüleşirse yeniden gelmesi söylendi. Öyle de oldu.

Talihsiz adam doktora gittiğinde, eve gitmesi ve durumu daha da kötüleşirse yeniden gelmesi söylendi. Öyle de oldu.

'Uyuduğumda geçer sandım' diyen Ryan'ın kafası, daha da şişti. Ryan, uykudan uyandığında artık bir gözünü açamaz hale gelmiş, zor nefes almaya başlamıştı.

Yeniden hastaneye giden Ryan'ın durumunun saç boyalarında yaygın bulunan bir madde olan PPD'den kaynaklandığı söylendi.

Yeniden hastaneye giden Ryan'ın durumunun saç boyalarında yaygın bulunan bir madde olan PPD'den kaynaklandığı söylendi.

Ryan, bu maddeye karşı alerjik reaksiyon geliştirmişti. 13 saat hastanede tedavi gören Ryan, sağlığına kavuştu. 

Doktorlar, saç boyası gibi kimyasalların kullanılmadan önce bu yüzden küçük bir alanda denenmesi gerektiğini belirtiyor.

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tuse

Çok korkunç görünüyor gerçekten

hadi bakalım

Bir doktordada aynı şey olmuştu, doktor önce botoks yaptığını ve hemen sonra saçlarını boyattığını söyledi. Kadının gözleri kapanmış resmen, kontrol muayenes... Devamını Gör

onur.ozdemir

😯 feci bir durum çok kötü gibi görünse de sıradan bir alerjik reaksiyon kullanacağı ilaçlarla kısa sürede sağlığına kavuşur