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Boşanmaların Neden Arttığı Konusunda Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kişiler

Boşanmaların Neden Arttığı Konusunda Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 20:00 Son Güncelleme: 07.08.2024 - 21:08

Twitter kullanıcıları, boşanma oranlarının günümüzde neden arttığına dair ilginç ve çeşitli görüşler paylaştı. Bir kullanıcının “Sizce günümüzde boşanma oranlarının artmasının nedeni nedir? Linç edileceğin bir fikir söyle” şeklindeki sorusu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Twitter’da boşanma oranları üzerine çarpıcı tartışma başladı. İşte tartışmanın fitilini ateşleyen o tweet ve gelen yorumlar:

Twitter’da boşanma oranları üzerine çarpıcı tartışma başladı. İşte tartışmanın fitilini ateşleyen o tweet ve gelen yorumlar:
twitter.com

Kadınların ekonomik özgürlüklerinin artmasıyla birlikte evliliklerde daha seçici ve bağımsız hale geldiklerini savunanlar da oldu.

Kadınların ekonomik özgürlüklerinin artmasıyla birlikte evliliklerde daha seçici ve bağımsız hale geldiklerini savunanlar da oldu.
twitter.com

Evliliklerde bağımsızlığın artmasının çiftler arasındaki bağları zayıflatabileceği fikrini öne sürenler de.

Evliliklerde bağımsızlığın artmasının çiftler arasındaki bağları zayıflatabileceği fikrini öne sürenler de.
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Modern ilişkilerde tahammülsüzlüğün arttığını ve küçük sorunların büyütülerek ilişkilerin sonlandırılmasına neden olduğu düşününler👇

Modern ilişkilerde tahammülsüzlüğün arttığını ve küçük sorunların büyütülerek ilişkilerin sonlandırılmasına neden olduğu düşününler👇
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