Boşanmaların Neden Arttığı Konusunda Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kişiler

Twitter kullanıcıları, boşanma oranlarının günümüzde neden arttığına dair ilginç ve çeşitli görüşler paylaştı. Bir kullanıcının “Sizce günümüzde boşanma oranlarının artmasının nedeni nedir? Linç edileceğin bir fikir söyle” şeklindeki sorusu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.