Boşanmaların Neden Arttığı Konusunda Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kişiler
Boşanmaların Neden Arttığı Konusunda Linç Edilecek Fikirlerini Söyleyerek Tartışma Başlatan Kişiler
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Twitter’da boşanma oranları üzerine çarpıcı tartışma başladı. İşte tartışmanın fitilini ateşleyen o tweet ve gelen yorumlar:
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Kadınların ekonomik özgürlüklerinin artmasıyla birlikte evliliklerde daha seçici ve bağımsız hale geldiklerini savunanlar da oldu.
Evliliklerde bağımsızlığın artmasının çiftler arasındaki bağları zayıflatabileceği fikrini öne sürenler de.
Modern ilişkilerde tahammülsüzlüğün arttığını ve küçük sorunların büyütülerek ilişkilerin sonlandırılmasına neden olduğu düşününler👇
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