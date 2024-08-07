Twitter'da Hüzün Rüzgarı: Ciğer Yakan Tweetleri Paylaşıp Hepimizi Kedere Boğan Kullanıcılar
Twitter'da Hüzün Rüzgarı: Ciğer Yakan Tweetleri Paylaşıp Hepimizi Kedere Boğan Kullanıcılar
Twitter'da genellikle eğlenceli içerikler, viral videolar paylaşılsa da, bazı tweetler derin bir hüzün taşıyarak belleklere kazınıyor.
İşte bu türden bazı unutulmaz ve ciğer yakan tweetler 👇
Dikkat dert ve keder içerir 🔥
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Bir kullanıcı, takipçilerine en derin duygusal etki yaratan tweetleri paylaşmalarını istedi. Ortaya hepimizi boşluğa baktıran tweetler çıktı.
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Sizin de unutamadığınız tweetler varsa yorumlara bekliyoruz.
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