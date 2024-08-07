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Twitter'da Hüzün Rüzgarı: Ciğer Yakan Tweetleri Paylaşıp Hepimizi Kedere Boğan Kullanıcılar

Twitter'da Hüzün Rüzgarı: Ciğer Yakan Tweetleri Paylaşıp Hepimizi Kedere Boğan Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.08.2024 - 20:54

Twitter'da genellikle eğlenceli içerikler, viral videolar paylaşılsa da, bazı tweetler derin bir hüzün taşıyarak belleklere kazınıyor. 

İşte bu türden bazı unutulmaz ve ciğer yakan tweetler 👇

Dikkat dert ve keder içerir 🔥

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Bir kullanıcı, takipçilerine en derin duygusal etki yaratan tweetleri paylaşmalarını istedi. Ortaya hepimizi boşluğa baktıran tweetler çıktı.

Bir kullanıcı, takipçilerine en derin duygusal etki yaratan tweetleri paylaşmalarını istedi. Ortaya hepimizi boşluğa baktıran tweetler çıktı.
twitter.com

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twitter.com

Sizin de unutamadığınız tweetler varsa yorumlara bekliyoruz.

Sizin de unutamadığınız tweetler varsa yorumlara bekliyoruz.
twitter.com

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