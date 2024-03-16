Rüyaların Anlamlandırılması: Bilinçaltımız Dile mi Geldi Yoksa Gördüklerimiz Anlamsız Tesadüflerden mi İbaret?

Rüya görmek neredeyse her yerde rastlanan bir insan deneyimidir. * Bazı rüyalar paylaşılmak, gülünmek ve hatta belki de Google'da aratılmak üzere hafızaya kaydedilirken, diğerleri çabucak unutulur. Evrensel olmalarına rağmen, rüyalarla ilgili hala cevaplanmamış pek çok soru var. Özellikle ilgi çekici bir rüya gören herkes için belki de bunlardan en önemlisi şudur: 'Bu ne anlama geliyor?'