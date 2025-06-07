Rus Kadın Bir Okul Bahçesinde İstiklal Marşı Okunurken Dışardaki İnsanların da Marşa Katıldığı Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DKT3THcM8C_/
Ülkemizin eğitim kurumları, her yeni haftaya İstiklal Marşı ile başlar, aynı zamanda haftayı da ulusal marşımızla kapatırlar. Bu durum bizim için oldukça normal olsa da, ülkemizi ziyaret eden turistler için beklenmedik ve ilginç olabiliyor.
Bir okulda gerçekleşen İstiklal Marşı törenine, okulun yakınında bulunan insanlar da dahil oldu. Durumu farkeden Rus bir kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.
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Daha önce benzer bir olay da Antalya'daki Gastronomi Festivali'nde yaşanmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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