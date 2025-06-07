Rus Kadın Bir Okul Bahçesinde İstiklal Marşı Okunurken Dışardaki İnsanların da Marşa Katıldığı Anları Paylaştı

Ülkemizin eğitim kurumları, her yeni haftaya İstiklal Marşı ile başlar, aynı zamanda haftayı da ulusal marşımızla kapatırlar. Bu durum bizim için oldukça normal olsa da, ülkemizi ziyaret eden turistler için beklenmedik ve ilginç olabiliyor.

Bir okulda gerçekleşen İstiklal Marşı törenine, okulun yakınında bulunan insanlar da dahil oldu. Durumu farkeden Rus bir kadın, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.