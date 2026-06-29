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Ruhunu Yansıtan Dekorasyon Anlayışı Hangisi?

etiket Ruhunu Yansıtan Dekorasyon Anlayışı Hangisi?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
29.06.2026 - 10:33
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Ev dediğin yer, dışarıdaki tüm kaosu kapının ardında bıraktığın, tamamen seni, senin o çılgın, sakin, asil ya da cool ruhunu yansıtan bir sığınak olmalı. Peki senin içindeki o gizli iç mimar aslında ne istiyor?

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1. Evindeki bitkilere ne kadar yer ayırırsın?

2. Kadife, ipek veya saten gibi ağır ve kaliteli kumaşları sever misin?

3. Senin için ideal bir oturma odasının olmazsa olmaz rengi hangisi?

4. Senin için ev kelimesinin tam karşılığı ne?

5. Hayalindeki ev hangi dizinin setine benziyor?

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6. Evindeki biblolar, anı eşyaları ve aksesuarlar hakkında dürüst olalım:

7. Gösterişli kristal avizeler, varaklı aynalar ve şamdanlar ilgini çeker mi?

8. Piyangodan büyük ikramiye çıktı ve kendine sadece bir günlüğüne dünyaca ünlü bir şehirden ev kiralayacaksın. Uçak bileti nereye?

Minimalistisin!

Minimalistisin!

Kabul et, evde sağda solda duran her gereksiz eşya, her biblo senin zihninde adeta bir virüs gibi yer kaplıyor. Senin hayattaki motton belli: 'Az ama öz!' Fazla renk, karmaşık desenler ve tozu dert olan ıvır zıvırlar ruhunu daraltıyor. Seni duvarları bembeyaz, içinde sadece tek bir şık koltuk olan bomboş bir odaya koysak sabaha kadar huzur içinde meditasyon yaparsın. Hayatın tüm o gürültüsünden ve kaosundan kaçıp evinde zihinsel bir detoks yaşamak istiyorsun. Hafiflik senin göbek adın!

Karaköy Bohemi" Yaşıyor!

Karaköy Bohemi" Yaşıyor!

Kurallar, kalıplar, 'Koltuk takımı dediğin şöyle olur' baskıları asla ama asla sana göre değil! Senin ruhun özgür, neşeli ve biraz da sanatçı. Evinin her köşesinden sarkan sarmaşıklar, bitkiler, rengarenk minderler ve püsküllü kilimler senin hayata karşı o sıcak duruşunu özetliyor. Gittiğin tatillerden topladığın anılar, anneannenin sandığından çıkan o yaşanmışlığı olan vintage parçalar senin için paha biçilemez. Evin o kadar sıcak ve samimi ki, misafirliğe gelen arkadaşların koltuktan kalkıp bir türlü kendi evine gidemiyor, bizden söylemesi!

Endüstriyel Ruhsun!

Endüstriyel Ruhsun!

Kataloglardan fırlamış, herkesin evinde olan o birbirinin aynısı 'cicili bicili' dekorasyonlar senin içini bayıyor. Sen biraz asi, biraz şehirli, maskülen ve aşırı havalı detayların insanısın. Brüt beton dokular, sıvası dökülmüş gibi duran tuğla duvarlar, siyah metaller ve taba rengi eskitme deriler tam senin vizyonun. Kendini adeta New York'ta, eski bir fabrikadan dönüştürülmüş yüksek tavanlı bir loft dairede yaşayan o gizemli dizi karakteri gibi hissetmek istiyorsun. Tarzın o kadar net ve güçlü ki, sıradanlığa hiç tahammülün yok.

Gizli Saraylısın!

Gizli Saraylısın!

Gözün yükseklerde, kalitede ve zamansız zarafette! Ucuz, geçici veya 'Aman idare etsin' diye alınan hiçbir şey senin kapından içeri adımını bile atamaz. Sen buram buram tarih, asalet ve lüks kokan detayların insanısın. Şakır şakır parıldayan kristal avizeler, kadife veya ipek ağır dökümlü kumaşlar, altın varaklı dev aynalar senin kırmızı çizgin. Evin adeta yaşayan bir müze veya saray dairesi zarafetinde olmalı ki ruhun huzur bulsun. İçeri giren misafirlerin saygıdan düğme ilikleyesi geliyorsa, doğru yoldasın demektir!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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