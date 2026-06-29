Ruhunu Yansıtan Dekorasyon Anlayışı Hangisi?

Kurallar, kalıplar, 'Koltuk takımı dediğin şöyle olur' baskıları asla ama asla sana göre değil! Senin ruhun özgür, neşeli ve biraz da sanatçı. Evinin her köşesinden sarkan sarmaşıklar, bitkiler, rengarenk minderler ve püsküllü kilimler senin hayata karşı o sıcak duruşunu özetliyor. Gittiğin tatillerden topladığın anılar, anneannenin sandığından çıkan o yaşanmışlığı olan vintage parçalar senin için paha biçilemez. Evin o kadar sıcak ve samimi ki, misafirliğe gelen arkadaşların koltuktan kalkıp bir türlü kendi evine gidemiyor, bizden söylemesi!