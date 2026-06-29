Ruhunu Yansıtan Dekorasyon Anlayışı Hangisi?
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Ev dediğin yer, dışarıdaki tüm kaosu kapının ardında bıraktığın, tamamen seni, senin o çılgın, sakin, asil ya da cool ruhunu yansıtan bir sığınak olmalı. Peki senin içindeki o gizli iç mimar aslında ne istiyor?
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1. Evindeki bitkilere ne kadar yer ayırırsın?
2. Kadife, ipek veya saten gibi ağır ve kaliteli kumaşları sever misin?
3. Senin için ideal bir oturma odasının olmazsa olmaz rengi hangisi?
4. Senin için ev kelimesinin tam karşılığı ne?
5. Hayalindeki ev hangi dizinin setine benziyor?
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6. Evindeki biblolar, anı eşyaları ve aksesuarlar hakkında dürüst olalım:
7. Gösterişli kristal avizeler, varaklı aynalar ve şamdanlar ilgini çeker mi?
8. Piyangodan büyük ikramiye çıktı ve kendine sadece bir günlüğüne dünyaca ünlü bir şehirden ev kiralayacaksın. Uçak bileti nereye?
Minimalistisin!
Karaköy Bohemi" Yaşıyor!
Endüstriyel Ruhsun!
Gizli Saraylısın!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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