RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ Terör Saldırısı Yayın Yasağına Uymayanlarla İlgili Açıklama!
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ Terör Saldırısı Yayın Yasağına Uymayanlarla İlgili Açıklama!
23 Ekim günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Olayın yankısı sürerken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK tarafından yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı. Saldırının üstünden geçen yaklaşık iki haftanın ardından RTÜK Başkanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yayın yasağına uymayanların ceza aldığını duyuran Şahin, yasağa uyanlara ise 'ceza verilmesinin düşünülemeyeceğini' dile getirdi. Şahin, bugünkü toplantıda konuya yönelik kararın alındığını bildirdi.
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23 Ekim günü TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti.
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PKK terör örgütünün üstlendiği bu saldırı sonucunda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 14 vatandaşımız yaralanmıştı.
Olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olaya yönelik yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.
Saldırının üstünden geçen yaklaşık iki haftalık sürenin ardından RTÜK Başkanı'ndan yeni bir açıklama geldi.
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Bu açıklamanın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan yanıt gecikmedi.
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