RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ Terör Saldırısı Yayın Yasağına Uymayanlarla İlgili Açıklama!

'Bugünkü Üst Kurul toplantımızda yayın yasaklarıyla alakalı verilen kararlarla ilgili yanlış anlamaları giderici ve tarafları doğru bilgilendirici şu açıklamayı yapmayı doğru buluyorum: Göz bebeğimiz olan millî savunma şirketimiz TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısından sonra getirilen yayın yasağına uymayan televizyonların tamamına müeyyide uygulanmıştır.

Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara ise haksızca ceza verilmesi düşünülemez.

Bu gerçeği atlayan Üyelerimizin dikkatini çeker, sorumlu davranan yayıncılarımıza da ayrıca teşekkür ederim.'