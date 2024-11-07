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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ Terör Saldırısı Yayın Yasağına Uymayanlarla İlgili Açıklama!

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den TUSAŞ Terör Saldırısı Yayın Yasağına Uymayanlarla İlgili Açıklama!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2024 - 15:56

23 Ekim günü TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Olayın yankısı sürerken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin RTÜK tarafından yayın yasağı getirildiğini açıklamıştı. Saldırının üstünden geçen yaklaşık iki haftanın ardından RTÜK Başkanı'ndan yeni bir açıklama geldi. Yayın yasağına uymayanların ceza aldığını duyuran Şahin, yasağa uyanlara ise 'ceza verilmesinin düşünülemeyeceğini' dile getirdi. Şahin, bugünkü toplantıda konuya yönelik kararın alındığını bildirdi.

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23 Ekim günü TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

23 Ekim günü TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

PKK terör örgütünün üstlendiği bu saldırı sonucunda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 14 vatandaşımız yaralanmıştı.

PKK terör örgütünün üstlendiği bu saldırı sonucunda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 14 vatandaşımız yaralanmıştı.

Olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olaya yönelik yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Olayın ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, olaya yönelik yayın yasağı getirildiğini duyurmuştu.

Saldırının üstünden geçen yaklaşık iki haftalık sürenin ardından RTÜK Başkanı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Saldırının üstünden geçen yaklaşık iki haftalık sürenin ardından RTÜK Başkanı'ndan yeni bir açıklama geldi.

'Bugünkü Üst Kurul toplantımızda yayın yasaklarıyla alakalı verilen kararlarla ilgili yanlış anlamaları giderici ve tarafları doğru bilgilendirici şu açıklamayı yapmayı doğru buluyorum: Göz bebeğimiz olan millî savunma şirketimiz TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısından sonra getirilen yayın yasağına uymayan televizyonların tamamına müeyyide uygulanmıştır.

Söz konusu yayın yasağına uyarak titiz ve temiz yayın yapan kanallara ise haksızca ceza verilmesi düşünülemez.

Bu gerçeği atlayan Üyelerimizin dikkatini çeker, sorumlu davranan yayıncılarımıza da ayrıca teşekkür ederim.'

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Bu açıklamanın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Bu açıklamanın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan yanıt gecikmedi.
twitter.com

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