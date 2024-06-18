Röportajda Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyetini Hedef Gösteren Bir Kadın: “Türkiye Cumhuriyeti Kafirdir''

Ülkemizde, halkın nabzını tutabilmek için ve farklı fikirlere de kendini ifade edebileceği alanı yaratmak için farklı kanallar aracılığıyla sık sık sokak röportajları yapılmakta. Yapılan bir sokak röportajında ise'' Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'' ile ilgili gelen sorulara, bir kadın vatandaş verdiği cevaplarla büyük tepki topladı.
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Röportajın başında soru yöneltilen kadın: ''Türkiye Cumhuriyeti kafirdir, laiktir.'' diyerek cümlesine başladı.
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Ardından; içerisinde şiddet unsuru barındıran cümlelerle, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'e hakaretler savurdu. ''Atatürk'ün putunu gördüğüm zaman; başıma bir şey gelmeyecekse, ben o putu deviririm.'' diyerek konuşmasına devam etti.
İşte o röportaj;
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