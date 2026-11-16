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Ronaldo'nun Annesi Dolores Aveiro'dan Portekiz'e Sert Sözler, Jorge Jesus'tan Yanıt Geldi

Ronaldo'nun Annesi Dolores Aveiro'dan Portekiz'e Sert Sözler, Jorge Jesus'tan Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 22:13
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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Portekiz Milli Takımı'ndaki vedasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Aveiro, Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenilmesine sevindiğini ve Ronaldo'nun milli takımda hak ettiği saygıyı görmediğini söyledi. Bu sözlerin ardından teknik direktör Jorge Jesus'a soru yöneltildi ve Jesus kısa bir yanıt verdi.

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"Cristiano'yu kandırdılar."

"Cristiano'yu kandırdılar."

Aveiro, Portekiz'de katıldığı bir etkinlikte oğlunun milli takımdan ayrılış sürecine ilişkin sert ifadeler kullandı. Ronaldo'nun çok üzüldüğünü belirten Aveiro, milli takımdaki tutumu şu sözlerle eleştirdi:

'Cristiano'yu kandırdılar. Gerçekten çok üzüldü. Ben de çok üzgünüm. Cristiano, milli takımda yeterince saygı görmedi. Takım arkadaşları da dahil olmak üzere hak ettiği saygıyı göremedi.'

Ronaldo milli takımı 23 yıl sonra bıraktı.

Ronaldo milli takımı 23 yıl sonra bıraktı.

Ronaldo, 5 Kasım Perşembe günü sosyal medya hesabından Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalama kararını duyurmuştu. 41 yaşındaki yıldız, Portekiz formasıyla çıktığı 234 maçta 146 gol attı. Ronaldo, eylül ayında Norveç maçında yedek kaldıktan sonra da milli takım kadrosundan ayrılmıştı.

Aveiro Danimarka yenilgisine sevindiğini söyledi.

Aveiro Danimarka yenilgisine sevindiğini söyledi.

Aveiro, Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenildiği karşılaşmaya da değindi ve yenilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Danimarka'nın Portekiz'i yenmesi iyi oldu, çok sevindim.'

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Ronaldo için düzenlediği veda töreninin zamanlamasına da tepki gösteren Aveiro, törenin Ronaldo sahadayken yapılması gerektiğini savundu ve şunları söyledi:

'Veda töreni onun arkasından değil, o varken yapılmalıydı. Ona değer veren Sporting, bir veda töreni yapacak.'

Jesus'tan "Anne annedir" yanıtı geldi.

Jesus'tan "Anne annedir" yanıtı geldi.

Aveiro'nun sözleri hakkında soru yöneltilen Jorge Jesus, tartışmayı büyütmek istemedi ve Aveiro'ya eleştiriyle karşılık vermedi. Jesus'un yanıtı şöyleydi:

'Şimdi bir de Cristiano Ronaldo'nun annesine mi cevap vermem gerekiyor? Benim de annem var. Kendisi çok değer verdiğim bir hanımefendi. Ne diyebilirim ki? Anne annedir... Açıklamalarını anlayışla karşılıyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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