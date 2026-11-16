Ronaldo'nun Annesi Dolores Aveiro'dan Portekiz'e Sert Sözler, Jorge Jesus'tan Yanıt Geldi
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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Portekiz Milli Takımı'ndaki vedasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Aveiro, Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenilmesine sevindiğini ve Ronaldo'nun milli takımda hak ettiği saygıyı görmediğini söyledi. Bu sözlerin ardından teknik direktör Jorge Jesus'a soru yöneltildi ve Jesus kısa bir yanıt verdi.
"Cristiano'yu kandırdılar."
Ronaldo milli takımı 23 yıl sonra bıraktı.
Aveiro Danimarka yenilgisine sevindiğini söyledi.
Jesus'tan "Anne annedir" yanıtı geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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