Ronaldo'nun Annesi Dolores Aveiro'dan Portekiz'e Sert Sözler, Jorge Jesus'tan Yanıt Geldi

Aveiro, Portekiz'in Danimarka'ya 4-1 yenildiği karşılaşmaya da değindi ve yenilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Danimarka'nın Portekiz'i yenmesi iyi oldu, çok sevindim.'

Portekiz Futbol Federasyonu'nun Ronaldo için düzenlediği veda töreninin zamanlamasına da tepki gösteren Aveiro, törenin Ronaldo sahadayken yapılması gerektiğini savundu ve şunları söyledi:

'Veda töreni onun arkasından değil, o varken yapılmalıydı. Ona değer veren Sporting, bir veda töreni yapacak.'