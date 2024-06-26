Rize'de Bir Garip Olay: İstemeden Bankayı Rehin Aldı

Rize'de bir garip olay yaşandı. Bir vatandaş, bisikletini bankanın kapısına kilitleyince içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar içeride kilitli kaldı. Bankanın içerisinde bulunan vatandaşlar ise kapıyı açamadıkları için içeride mahsur kaldı.