Resmen Gövde Gösterisi: Çin'in İnsansı Robotları Boks İçin Ringe Çıkacak!
Çin’in Hangzhou şehrindeki bir okulda gerçekleştirilen robot gösterisi, öğrenciler için tam anlamıyla bilim kurgu filmlerini aratmadı. Unitree Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlar, etkileyici dövüş teknikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Gövde gösterisi niteliğindeki bu sunum, dünya tarihinde ilk kez yapılacak robot boks maçından sadece günler önce gerçekleşti.
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Etkinlik, dünyanın ilk robot boks maçına günler kala gerçekleştirildi.
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Robotların bu kadar gerçekçi hareket edebilmesinde kullanılan eğitim verileri büyük rol oynuyor.
İlk robot boks maçı 25 Mayıs’ta.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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