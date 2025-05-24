Resmen Gövde Gösterisi: Çin'in İnsansı Robotları Boks İçin Ringe Çıkacak!

Uzaktan kumanda, hareket yakalama ve büyük modeller olmak üzere üç ana yöntemle veri toplanıyor. Özellikle hareket yakalama yöntemi, insan hareketlerini yüksek doğrulukla robota aktarabiliyor. Bu sayede robotlar sadece komutları uygulamıyor, çevreyle daha esnek şekilde etkileşime geçebiliyor. Böylece robotların denge, hız ve koordinasyon becerileri de gelişiyor.