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Resmen Gövde Gösterisi: Çin'in İnsansı Robotları Boks İçin Ringe Çıkacak!

Resmen Gövde Gösterisi: Çin'in İnsansı Robotları Boks İçin Ringe Çıkacak!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2025 - 14:24

Çin’in Hangzhou şehrindeki bir okulda gerçekleştirilen robot gösterisi, öğrenciler için tam anlamıyla bilim kurgu filmlerini aratmadı. Unitree Robotics tarafından geliştirilen insansı robotlar, etkileyici dövüş teknikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Gövde gösterisi niteliğindeki bu sunum, dünya tarihinde ilk kez yapılacak robot boks maçından sadece günler önce gerçekleşti.

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Etkinlik, dünyanın ilk robot boks maçına günler kala gerçekleştirildi.

Etkinlik, dünyanın ilk robot boks maçına günler kala gerçekleştirildi.

Unitree Robotics ekibinden Chu Yang, robotların insanlarla iş birliği içinde çalıştığını ve üç farklı kontrol yöntemiyle yönetilebildiğini söyledi. Gösteride klasik kontrol cihazları kullanıldı, ancak maç günü iki yeni kontrol modunun daha tanıtılacağı açıklandı. Robotlar düz ve kavisli yumruklar, yan tekmeler, havada dönüşlü vuruşlar ve düşüp kalkma hareketleriyle izleyenleri hayran bıraktı.

Robotların bu kadar gerçekçi hareket edebilmesinde kullanılan eğitim verileri büyük rol oynuyor.

Robotların bu kadar gerçekçi hareket edebilmesinde kullanılan eğitim verileri büyük rol oynuyor.

Uzaktan kumanda, hareket yakalama ve büyük modeller olmak üzere üç ana yöntemle veri toplanıyor. Özellikle hareket yakalama yöntemi, insan hareketlerini yüksek doğrulukla robota aktarabiliyor. Bu sayede robotlar sadece komutları uygulamıyor, çevreyle daha esnek şekilde etkileşime geçebiliyor. Böylece robotların denge, hız ve koordinasyon becerileri de gelişiyor.

İlk robot boks maçı 25 Mayıs’ta.

İlk robot boks maçı 25 Mayıs’ta.

Robot boks maçının Hangzhou’daki Mech Combat Arena’da yapılacağı duyuruldu. Maç, performans ve rekabet olmak üzere iki bölümden oluşacak. Performans kısmında robotlar bireysel ve grup hareketlerini sergileyecek; rekabet bölümünde ise dövüş hünerlerini ortaya koyacaklar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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