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Renault Fiyat Listesi Şubat 2025: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Renault Fiyat Listesi Şubat 2025: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Renault
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 00:24

Yeni yılın gelmesiyle sıfır araç fiyatları güncellendi. 2025'in ikinci ayında ise otomobil markalarının güncelleme yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu. Şubat ayı güncel otomobil fiyatları araştırılırken en dikkat çeken markalardan birisi de Renault oldu. Renault Şubat ayı fiyat listesi yayınlandı.

Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ne kadar oldu? 

İşte, Renault Şubat 2025 fiyat listesi.

Kaynak

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Renault fiyat listesi Şubat 2025

Renault fiyat listesi Şubat 2025

Şubat ayının gelmesiyle güncel araba fiyat listeleri de gelmeye başladı. Renault'nun en temel modeli Clio 1.078.000 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Renault Clio fiyat listesi Şubat 2025

Renault Clio fiyat listesi Şubat 2025

  • equilibre 1.0 TCe 90 hp 1.078.000 TL

  • Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp 1.244.000 TL

  • Techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp 1.344.000 TL

  • Techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp 1.740.000 TL

Renault Captur fiyat listesi Şubat 2025

Renault Captur fiyat listesi Şubat 2025

  • Techno Mild Hybrid EDC 160 hp 1.609.000 TL

  • esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp 1.709.000 TL

Renault Megane fiyat listesi Şubat 2025

Renault Megane fiyat listesi Şubat 2025

  • Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.599.900 TL

  • Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.742.900 TL

  • Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.681.900 TL

  • Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.824.900 TL

Renault Austral fiyat listesi Şubat 2025

Renault Austral fiyat listesi Şubat 2025

  • evolution mild hybrid 160 hp auto 1.806.900 TL

  • techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.960.000 TL

  • techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp 2.266.900 TL

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Renault Taliant fiyat listesi Şubat 2025

Renault Taliant fiyat listesi Şubat 2025
  • Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1.103.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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