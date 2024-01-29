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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Nil Anka' Akımına Uydu: 'Özgür Özel mi Diyelim...?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Nil Anka' Akımına Uydu: 'Özgür Özel mi Diyelim...?'

Recep Tayyip Erdoğan
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
30.01.2024 - 00:28 Son Güncelleme: 30.01.2024 - 00:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Eskişehir Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, konuşması esnasında açılan bir pankartı okuyarak Nil Anka akımına da katılım sağladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Eskişehir Programı'nda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Aşkıyla Eskişehir Programı'nda gençlerle bir araya geldi.

Burada gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesafesindedir" sözlerini kullandı.

Burada gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesafesindedir" sözlerini kullandı.

Konuşma esnasında açılan pankartlardan birini okuduğu iddia edilen Erdoğan, böylelikle 'Nil Anka' akımına da katılım sağlamış oldu.

Konuşma esnasında açılan pankartlardan birini okuduğu iddia edilen Erdoğan, böylelikle 'Nil Anka' akımına da katılım sağlamış oldu.

Erdoğan, "Özgür Özel mi diyelim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin eşbaşkan?" şeklinde konuştu.

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