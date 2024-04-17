Real Madrid Penaltılarla: Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Finalistler Belli Oldu
Real Madrid Penaltılarla: Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Finalistler Belli Oldu
Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalisteler belli oldu. Dortmund ve PSG’nin ardından Bayern Münih ve Real Madrid de yarı finale adını yazırdı.
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Alman devi Bayern Münih, 2-2’nin rövanşında sahasında Arsenal’i 1-0 yenmeyi başardı.
Real Madrid’in yarı finale yolu ise çok daha zorlu oldu.
İspanyol ekibi, 3-3 berabere kaldığı Manchester City ile deplasmanda da 1-1 berabere kaldı ve uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılarla rakibini elemeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.
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