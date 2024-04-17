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Real Madrid Penaltılarla: Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Finalistler Belli Oldu

Real Madrid Penaltılarla: Şampiyonlar Ligi’nde Yarı Finalistler Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 00:58

Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalisteler belli oldu. Dortmund ve PSG’nin ardından Bayern Münih ve Real Madrid de yarı finale adını yazırdı.

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Alman devi Bayern Münih, 2-2’nin rövanşında sahasında Arsenal’i 1-0 yenmeyi başardı.

Alman devi Bayern Münih, 2-2’nin rövanşında sahasında Arsenal’i 1-0 yenmeyi başardı.

Real Madrid’in yarı finale yolu ise çok daha zorlu oldu.

Real Madrid’in yarı finale yolu ise çok daha zorlu oldu.

İspanyol ekibi, 3-3 berabere kaldığı Manchester City ile deplasmanda da 1-1 berabere kaldı ve uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılarla rakibini elemeyi başardı.

İspanyol ekibi, 3-3 berabere kaldığı Manchester City ile deplasmanda da 1-1 berabere kaldı ve uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltılarla rakibini elemeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.

Şampiyonlar Ligi yarı finale eşleşmeleri ise Bayern Münih ile Real Madrid ve Dortmund ile PSG arasında oynanacak.
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