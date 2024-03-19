Ramazan Ayında Kaç Kilo Alacaksın?
Ramazan Ayında Kaç Kilo Alacaksın?
Selamlar 🥳Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Bakalım bu Ramazan ayında kaç kilo alacaksın? Öğrenmek için 👇
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1. İlk soruyla başlayalım... Oruç tutarken en çok özlediğin şey hangisi?
2. Sahurda ne tür bir yiyecek tercih edersin?
3. Sahurda en çok tükettiğin içecek nedir?
4. Oruç tutarken en çok hangi duyguyu hissedersin?
5. Ramazan ayında en sevdiğin iftar yemeği nedir?
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6. İftarda kaç porsiyon yemek yersin?
7. Ramazan boyunca kaç gün iftar dışında yemeğe çıktın?
8. İftar sonrası en çok hangi tatlıyı tercih edersin?
9. Ramazan ayında en çok hangi aktiviteyi yapmayı tercih edersin?
10. Son olarak... Ramazan ayında spor yapmayı tercih eder misin?
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Merak etme, birazcık kilo almanın kimseye zararı olmaz! 😊
Sen bu Ramazan'da kilo almayacaksın! 🥳
Oldukça dikkatlisin 😊 2 kilo alarak bu dönemi kapatacaksın.
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