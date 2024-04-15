Psikolojik Gerilim Türüne Damga Vurmuş 'Speak No Evil' Filminin Amerikan Uyarlamasından İlk Fragman Yayınlandı
Psikolojik Gerilim Türüne Damga Vurmuş 'Speak No Evil' Filminin Amerikan Uyarlamasından İlk Fragman Yayınlandı
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Danimarkalı yönetmen Christian Tafdrup tarafından yönetilen 'Speak No Evil', 2022 yılına damga vurmuş filmlerden biri.
Psikolojik gerilim sahneleriyle seyirciyi oldukça rahatsız eden film, Danimarkalı bir çiftin tatile gitmesiyle başlar.
Merak ve korku ögelerini çokça barındıran filmin şimdi ise Amerikan uyarlaması izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yeniden çevrimin başrollerinde James McAvoy ve Mackenzie Davis gibi çok yetenekli isimler yer alıyor.
Bu yeniden çevrimde Mackenzie Davis ve Scoot McNair, 11 yaşındaki kızları Agnes ile birlikte Paddy ve karısı Ciara ile onların dilsiz oğulları Ant'in hafta sonu tatil davetini kabul eden Amerikalı çift Louise ve Ben Dalton'u canlandırıyorlar.
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Amerikalı bir aile, hafta sonunu tatilde arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailenin cennet gibi taşra malikanesinde geçirmek üzere davet edildiğinde, rüya gibi başlayan bu tatil, çok geçmeden bir psikolojik kabusa dönüşür.
"Speak No Evil"; "Eden Lake", "The Woman in Black", "The Take" filmlerinin yanı sıra daha önce "McMafia" ve "The Ipcress File" dizilerinin de yönetmeni olan İngiliz James Watkins tarafından yazılıp yönetiliyor.
13 Eylül 2024 tarihinde sinemalarda yayınlanması planlanan filmin ilk fragmanı merak uyandırdı.
Gelin birlikte izleyelim.👇
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