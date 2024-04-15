Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın Yer Aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Gösterim Tarihi Belli Oldu!
Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın Yer Aldığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Gösterim Tarihi Belli Oldu!
Oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Boran Kuzum ve Metin Akdülger'in yer aldığı Netflix dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti” büyük bir heyecanla bekleniyor.
Ece Yörenç imzalı dizinin gösterim tarihi netleşti. Detaylara birlikte bakalım. 👇
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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Ece Yörenç imzalı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'in uzun zamandır merakla beklenen yapımları arasında yer alıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Bade İşçil, Esra Ruşan ve Efe Tunçer gibi sevilen isimlerin yer alıyor.
Ay yapım imzalı dizinin dizinin yaratıcılığını Ece Yörenç üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Bertan Başaran oturuyor.
İlişkilerin her haline renkli bir bakış atan 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de Serenay Sarıkaya'yı şu ana kadar hiç görmediğimiz avukat rolünde seyredeceğiz.
Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar.
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Karşısında ise 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır.
Daha şimdiden büyük yankı uyandırmayı başaran dizinin yayın tarihi 9 Mayıs olarak duyuruldu.
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Dizinin ilk görüntüleri büyük yankı uyandırdı.👇
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