Bir Döneme Damga Vurmuş Süper Kahraman Dizisi 'Heroes' Yıllar Sonra Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
Bir Döneme Damga Vurmuş Süper Kahraman Dizisi 'Heroes' Yıllar Sonra Geri Dönmeye Hazırlanıyor!
2000'lerin başına damga vuran dizilerden biri olan 'Heroes', yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. 'Heroes: Eclipsed' adını taşıyan yeni dizi, süper güçlere sahip yeni karakterlere odaklanacak.
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2006-2010 yılları arasında izleyiciyle buluşan "Heroes" dizisi, ilk sezonuyla çok beğenilmiş ve döneme damga vuran yapımlardan biri olmuştu.
Dizi, sıradan insanların birtakım sıra dışı güçlere sahip olduklarını keşfetmeleriyle değişen hayatları ve “dünyayı kurtarma” yolculuklarını konu alıyor.
Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda ise Jack Coleman, Hayden Panettiere, Zachary Quinto, Ali Larter, James Kyson, Adrian Pasdar, Greg Grunberg ve Sendhil Ramamurthy gibi isimler rol alıyordu.
2015 yılında Heroes Reborn adını taşıyan bir mini diziyle ekranlara dönen bu seri, yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Deadline'ın haberine göre; orijinal dizinin yaratıcısı olan Tim Kring, "Heroes: Eclipsed" adını taşıyan yeni bir proje geliştirdi.
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"Heroes: Eclipsed" orijinal dizinin olaylarından yıllar sonrasında geçiyor ve yeni karakterler içeriyor.
Diziyle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.
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ulan ne diziydi be nefes almadan izlerdim tabi ilk iki sezonu çok iyiydi sonradan boka sardı