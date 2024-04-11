Eleştirmenlerin Beğenisini Kazanan Amazon Prime Video'nun Yeni Dizisi 'Fallout'u İzleyenlerden İlk Tepkiler
Eleştirmenlerin Beğenisini Kazanan Amazon Prime Video'nun Yeni Dizisi 'Fallout'u İzleyenlerden İlk Tepkiler
Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşan 'Fallout' dizisi ilk günden büyük ilgi gördü. Eleştirmenlerin beğenisini kazanan diziye gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Başrollerinde Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins gibi isimlerin yer aldığı 'Fallout' bugün Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluştu.
Amazon Prime’ın orijinal yapımları arasına dahil olan 'Fallout' dizisi daha ilk günden büyük ilgi gördü.
Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan dizinin bugün itibarıyla Rotten Tomateos puanı %91.
Vault'tan ayrılıp kıyamet sonrası bir dünyaya adım atan Lucy'nin dış dünyanın tehlikeli yüzüyle karşı karşıya kalması aktarılacak.
Bu yolculukta Lucy'ye eşlik edecek karakterlerden biri de Walton Goggins'in hayat verdiği The Ghoul olacak.
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Baş yapımcıları Jonathan Nolan ve Westworld’ün yaratıcılarından Lisa Joy’un olduğu diziyi izleyenler ilk yorumlar geldi.
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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