Oscar Ödüllü Aktör Russel Crowe'un Son Filmi 'Sleeping Dogs' İzleyiciden Tam Not Aldı!
Oscar Ödüllü Aktör Russel Crowe'un Son Filmi 'Sleeping Dogs' İzleyiciden Tam Not Aldı!
Başrolünde hafıza kaybı yaşayan ve geçmişindeki acımasız bir cinayeti çözmekle görevlendirilen bir dedektifi canlandıran Russel Crowe'un yer aldığı 'Sleeping Dogs' filmi şimdiden büyük ilgi gördü.
Filmin detaylarına birlikte bakalım.👇
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Russell Crowe'un başrolünü üstlendiği psikolojik gerilim filmi "Sleeping Dogs" 22 Mart tarihinde ABD'de gösterime girdi.
Oscar'lı aktör Russel Crowe, hafıza kaybıyla mücadele etmek için son teknoloji Alzheimer tedavisi gören eski bir cinayet masası araştırmacısı olan Roy Freeman'ı canlandırıyor.
Freeman'ın on yıl önce vahşi bir cinayetten dolayı tutukladığı idam mahkumunun masumiyetini ilan etmeye başlamasıyla, eski hayatındaki bir soruşturmanın etkisiyle boğuşmak zorunda kalır.
Hafızasını yeniden kazanmak için çetin bir mücadele veren Freeman, bir üniversite profesörünün sadistçe öldürülmesinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken eski ortağına başvurur.
Oyuncu kadrosunda Russelll Crowe'a; Karen Gillan, Márton Csokas, Thomas M. Wright, Harry Greenwood ve Tommy Flanagan eşlik ediyor.
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Senaryosu E.O. Chirovici'nin "The Book of Mirrors" kitabına dayanan film, kısa sürede derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 93 gibi etkileyici bir izleyici puanı elde etmeyi başardı.
Buna karşılık tüm bu filmler sinema yazarlarından sert eleştiriler aldı. Bunun nedeni olarak Crowe'un düşük bütçeli suç ve gerilim filmlerinde rol alması gösteriliyor.
Henüz ülkemizde vizyona girme tarihi netleşmeyen filmin izlemeyi iple çekiyoruz.
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