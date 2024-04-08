HBO'nun Emmy Ödüllü Doğaçlama Komedisi 'Curb Your Enthusiasm' Ekranlara Veda Etti!

İlk bölümü 2000'de ekranlara gelen HBO komedisi 'Curb Your Enthusiasm' 24 yıllık aranın ardından ekranlara veda ettiğini duyurdu. Meşhur sitcom Seinfeld'in ortak yaratıcısı, daha önce diziyi nasıl bitireceğine karar vermenin uzun vadeli bir fikir olmadığını söylemişti.

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