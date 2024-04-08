HBO'nun Emmy Ödüllü Doğaçlama Komedisi 'Curb Your Enthusiasm' Ekranlara Veda Etti!
HBO'nun Emmy Ödüllü Doğaçlama Komedisi 'Curb Your Enthusiasm' Ekranlara Veda Etti!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/713786/...
İlk bölümü 2000'de ekranlara gelen HBO komedisi 'Curb Your Enthusiasm' 24 yıllık aranın ardından ekranlara veda ettiğini duyurdu. Meşhur sitcom Seinfeld'in ortak yaratıcısı, daha önce diziyi nasıl bitireceğine karar vermenin uzun vadeli bir fikir olmadığını söylemişti.
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İlk bölümü 2000'de ekrana gelen ve yıllardır en sevilen komedilerden olan 'Curb Your Enthusiasm' ekranlara veda etti.
İlk bölümü 2000'de ekranlara gelen HBO komedisi 'Curb Your Enthusiasm', 2011 ve 2017 arasındaki 6 yıllık ara da dahil olmak üzere 24 yıldır yayındaydı.
Başrolünde Larry David'in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Jon Hamm, Laverne Cox, Jane Krakowski, Fred Armisen ve Kaitlin Olson gibi isimler de yer alıyordu.
Larry David'in anlaşmazlıkları, kavgaları ve taşkınlıklarıyla geçen yaklaşık 25 yılın ardından 'Curb Your Enthusiasm', pazar günü son bölümünü yayınladı.
HBO'nun Emmy ödüllü doğaçlama komedisinin son bölümü, final sezonunun nasıl başladığına dair bir geri dönüşle başlıyor.
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Meşhur sitcom Seinfeld'in ortak yaratıcısı, diziyi nasıl bitireceğine karar vermenin uzun vadeli bir fikir olmadığını, "bu sezonun başlarında ortaya çıkan" bir şey olduğunu söylemişti.
Sitcom'un yıldızlarından biri olan baş yapımcı Jeff Garlin, ocak sonunda düzenlenen prömiyer etkinliğinde şöyle demişti: "Her yıl geri dönmeme ihtimalimiz vardı, her yıl."
Bununla birlikte 61 yaşındaki komedyen ve aktör Garlin, geçmişte dizinin yaratıcısı ve yıldızı Larry David'in "hiçbir zaman 'Bu son sezon' demediğini; bu yıl bunu söylediğini ve izleyiciler sezonu seyrettiğinde her şeyin anlam kazanacağını" da eklemişti.
Galada 76 yaşındaki David'e neden diziyi şimdi bitirme kararı aldığı sorulduğunda komedyenin cevabı şu şekilde oldu: "Çünkü öyle söyledim."
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