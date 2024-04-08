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Başrolünde Oscar'lı Aktör Anthony Hopkins'in Yer Aldığı 'Those About To Die'ın Fragmanı Büyük İlgi Gördü!

Başrolünde Oscar'lı Aktör Anthony Hopkins'in Yer Aldığı 'Those About To Die'ın Fragmanı Büyük İlgi Gördü!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 16:10

Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in yer aldığı ve yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği 'Those About To Die' bu yaz izleyiciyle buluşacak. Şimdiden merak uyandıran dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇

Kaynak: https://deadline.com/2024/04/those-ab...
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Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in yer aldığı, Roland Emmerich'in gladyatör destanı 'Those About To Die'ın ilk fragmanı yayınlandı.

Başrolünde Oscar ödüllü oyuncu Anthony Hopkins'in yer aldığı, Roland Emmerich'in gladyatör destanı 'Those About To Die'ın ilk fragmanı yayınlandı.

18 Temmuz 2024 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanan dizi toplamda 10 bölümden oluşacak.

18 Temmuz 2024 tarihinde izleyiciyle buluşması planlanan dizi toplamda 10 bölümden oluşacak.

Daniel P. Mannix'in aynı adlı kurgu dışı klasiğinden uyarlanan dizide Hopkins, Roma İmparatorluğu'nun yükseliş dönemindeki İmparator Vaspasian'ı canlandırıyor.

Daniel P. Mannix'in aynı adlı kurgu dışı klasiğinden uyarlanan dizide Hopkins, Roma İmparatorluğu'nun yükseliş dönemindeki İmparator Vaspasian'ı canlandırıyor.

Destansı drama türündeki dizi, gösteri odaklı gladyatör yarışmalarının yozlaşmış dünyasında geçiyor ve antik Roma'nın daha önce hiç anlatılmamış bir yönünü keşfediyor.

Destansı drama türündeki dizi, gösteri odaklı gladyatör yarışmalarının yozlaşmış dünyasında geçiyor ve antik Roma'nın daha önce hiç anlatılmamış bir yönünü keşfediyor.

Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy ve Romana Maggiora Vergano gibi isimler de yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Iwan Rheon, Sara Martins, Tom Hughes, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Emilio Sakraya, David Wurawa, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Eneko Sagardoy ve Romana Maggiora Vergano gibi isimler de yer alıyor.
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Sıra dışı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizi, ilk fragmanını paylaştı.

Sıra dışı hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizi, ilk fragmanını paylaştı.

Gelin fragmanı birlikte izleyelim.👇

Fragmana sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:

Fragmana sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:

"Bunun için sabırsızlanıyorum Roland! 🤩🍿⚔️"

"Bunun için sabırsızlanıyorum Roland! 🤩🍿⚔️"

"Bu ilginç görünüyor."

"Bu ilginç görünüyor."
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"Muhteşem görünüyor"

"Muhteşem görünüyor"

"Mutlaka seyretmelisin"

"Mutlaka seyretmelisin"

"Bu tür dizileri/filmleri seviyorum"

"Bu tür dizileri/filmleri seviyorum"

"Ekranda güzel bir film göstermenin zamanı geldi. Uzun zaman oldu."

"Ekranda güzel bir film göstermenin zamanı geldi. Uzun zaman oldu."

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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