Başrolünde Mia Goth'un Yer Aldığı X Üçlemesinin Son Filmi 'MaXXXine'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Mia Goth'un Yer Aldığı X Üçlemesinin Son Filmi 'MaXXXine'in Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Mia Goth'un yer aldığı 2022 yılında başlayan X üçlemesinin son filmi olan 'MaXXXine'nin merakla beklenen ilk fragmanı sonunda izleyiciyle buluştu.
Gelin fragmana ve sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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Oyuncu kadrosunda Mia Goth, Halsey, Giancarlo Esposito, Michelle Monaghan, Elizabeth Debicki, Lily Collins and Kevin Bacon gibi isimlerin yer aldığı 'MaXXXine' filmi için geri sayım başladı.
Son dönemde bağımsız sinema kültürünün öne çıkan stüdyolarından A24, slasher ve korku türündeki X üçlemesini noktalamaya hazırlanıyor.
Çekimleri geçtiğimiz nisan ayı Los Angelas’ta başlayan 'MaXXXine', üçlemenin son filmi olarak izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmenliğini Ti West’in gerçekleştirdiği korku serisi maceraya 2022 tarihli X ile başladı. Ardından yine 2022’de beyaz perdeye konuk olan 'Pearl: An X-traordinary Origin Story' ile devam etti.
MaXXXine filminin konusu hakkında henüz detaylar belli olmasa da Ti West yapımı 2022 tarihli X’in devamı olarak tanımlıyor.
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1980’li yılların Los Angelas’ında geçen filmin başrolünde, önceki iki filmde olduğu gibi Mia Goth yer alacak.
Heyecanla beklenen filmin fragmanı yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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