Başrolünde Scarlett Johansson'ın Yer Aldığı 'Fly Me To The Moon' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Başrolünde Scarlett Johansson'ın Yer Aldığı 'Fly Me To The Moon' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler
Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un başrollerini paylaştığı romantik komedi 'Fly Me to the Moon'un ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınladı.
Gelin fragmana sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇
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başrollerini Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un paylaştığı romantik komedi filmi “Fly Me to the Moon” için geri sayım başladı.
Filmde Johansson ve Tatum'a Ray Romano, Woody Harrelson, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber ve Donald Elise Watkins gibi isimler eşlik ediyor.
Yönetmenliğini Greg Berlanti'nin üstlendiği filmin senaryosunu ise Rose Gilroy, Bill Kirstein ve Keenan Flynn'in bir hikayesine dayanarak yazdı.
12 Temmuz'da vizyona girmesi planlanan film, NASA'nın 1969'daki tarihi Apollo 11 aya inişinin riskli arka planında geçiyor.
NASA'nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlama ustası Kelly Jones, fırlatma direktörü Cole Davis'in zaten zor olan görevini alt üst eder.
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Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken filmin ilk fragmanı yayınlandı.👇
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
"Greg Berlanti'nin bu hikayeyi beyazperdede nasıl hayata geçirdiğini görmek beni heyecanlandırıyor"
"Bu harika görünüyor"
"Muhteşem görünüyor"
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"Rom com dönemi geri geliyor"
"İzliyor olacağız"
"Scarlett Johansson ve Channing Tatum'un, aya iniş ve NASA'nın görevin başarısız olması ihtimaline karşı nasıl bir yedek planı olduğu hakkında eğlenceli bir romantik komediye benzeyen Fly Me To The Moon'da harika bir kimyası var!"
"İlgi çekici görünüyor"
"Bu filmi sabırsızlıkla bekliyorum. Gidip göreceğim."
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"Vay! Bu gerçekten zaman kaybı gibi görünüyor."
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Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇
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