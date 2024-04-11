Başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner'in Yer Aldığı 'Kuş Uçuşu'nun 3. Sezonu İzleyenlerden İlk Tepkiler
Başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner'in Yer Aldığı 'Kuş Uçuşu'nun 3. Sezonu İzleyenlerden İlk Tepkiler
Netflix'in yerli dizilerinden 'Kuş Uçuşu', yayınlandığı ilk sezondan itibaren büyük ses getirmişti. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrollerini paylaşmış olduğu 'Kuş Uçuşu'nun üçüncü sezonu Netflix'te yayınlandı.
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İlk sezonu 2022'nin Haziran ayında Netflix'te yayına giren Ay Yapım imzalı 'Kuş Uçuşu', platformu ve sosyal medyayı adeta kasıp kavurmuştu.
Oyuncu kadrosunda Miray Daner, Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizi, kısa sürede sevilen Türk dizilerinden biri oldu.
Daha öncesinde 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde partner olan Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un uyumu da hayran bırakmaya devam ediyor.
İkinci sezonuyla da herkesten tam not alan dizinin geçtiğimiz günlerde 3. sezon fragmanı büyük yankı uyandırmıştı.
Uzun zamandır merakla beklenen dizinin 3. sezonu bugün itibariyle Netflix platformunda izleyiciyle buluştu.
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İzleyenlerden gelen yorumlara bakalım:
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