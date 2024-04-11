Başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner'in Yer Aldığı 'Kuş Uçuşu'nun 3. Sezonu İzleyenlerden İlk Tepkiler

Netflix'in yerli dizilerinden 'Kuş Uçuşu', yayınlandığı ilk sezondan itibaren büyük ses getirmişti. Birce Akalay, İbrahim Çelikkol ve Miray Daner'in başrollerini paylaşmış olduğu 'Kuş Uçuşu'nun üçüncü sezonu Netflix'te yayınlandı.

İzleyenlerden gelen tepkilere bakalım. 👇